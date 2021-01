Los pueblos de Asturias donde el toque de queda ‘no existe’

El miedo al contagio y las restricciones de movilidad para frenar la pandemia han revolucionado nuestra vida y han reducido nuestra libertad. Pero no la de todos. En Asturias hay, al menos, trescientos pueblos con un solo habitante. Es el caso, por ejemplo, de Biamón o Víboli en el concejo de Ponga. Allí no es necesario marcar el toque de queda porque, desde hace años, no hay nadie en la calle cuando oscurece. Tampoco hay con quién cruzarse con la luz del sol más allá de los montañeros que se acercan, de vez en cuando, a la zona para hacer alguna ruta.

Más que el coronavirus, en Biamón o Víboli el confinamiento lo impone la nieve. Estos dos pueblos de la ‘Asturias vaciada’ fueron noticia a principios de enero porque la Guardia Civil tuvo que recorrer 13 kilómetros con esquís para poder acercar a sus dos únicos vecinos alimentos y medicinas al haber quedado bloqueados los accesos por las intensas nevadas que trajo la borrasca ‘Filomena’.

Biamón y Víboli son solo dos de los muchos pueblos que están prácticamente deshabitados en Asturias. El Principado cuenta con 303 entidades singulares de población -villa, aldea, casería o lugar- con un único residente y otras 3.219 con diez o menos empadronados, según un estudio elaborado por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) en 2019.

El toque de queda en Asturias empieza a las diez de la noche y se mantiene hasta las seis de la mañana. El Principado ha solicitado al ministerio que lo amplíe para poder aplicarlo desde las seis de la tarde, si la situación epidemiológica se complica. El departamento que digire Salvador Illa, de momento, se opone.