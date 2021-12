Los médicos de primaria, desbordados: "La mayoría son casos leves, hay que revisar el protocolo"

"Si no te encuentras mal, si no tienes una fatiga intensa o una fiebre de más tres días que no te baja, quédate en casa". Es el consejo del presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMyC), Rubén Villa, ante la situación en que se encuentran la mayoría de los Centros de Salud, desbordados por el aluvión de pacientes que están recibiendo en esta sexta ola de la pandemia.

"No damos abasto", asegura el doctor Villa, que destaca que "la mayoría de los casos son leves", por lo que cree que "es necesario parar, replantearse, reflexionar cómo lo estamos haciendo, porque, quizá, hay que cambiar los protocolos".

Con más de 1.000 contagios diarios en Asturias y sólo 47 pacientes en la UCI, el peso de esta sexta ola está recayendo en la Atención Primaria, que ya venía mostrando signos de agotamiento. A la escasez de medios y personal se suman las bajas por covid, que también están afectando al personal sanitario, y las fiestas navideñas. "Las plantillas están al 60%", asegura Villa, lo que obliga a los médicos a atender a 50 o 60 pacientes diarios.

"La mayoría son leves o incluso asintomáticos", destaca Villa, pero generan una importante carga asistencial y burocrática, "test de antígenos en los centros de Salud, test de antígenos en domicilios, solicitud de PCR, bajas...estamos desbordados". Una sobrecarga que hace que la saturación empiece a trasladarse, también a las urgencias hospitalarias. Ante la imposibilidad de conseguir cita en su centro, muchos pacientes optan por acudir directamente a los hospitales.

El presidente de la SAMyC, reconoce que tampoco se puede "banalizar" la enfermedad. "Hay gente que ingresa y se pone realmente mal, pero el porcentaje de casos graves es muy bajo", por lo que cree que "hay que replantearse el rastreo. Se nos está escapando más del 50% de los casos, estamos haciendo un esfuerzo enorme para rastrear una enfermedad que tenemos completamente desbordada. Quizá, hay que replantearse donde metemos los recursos".

Y es que el pico de la pandemia aún no ha llegado. Villa da por hecho que, pese al cierre del ocio nocturno y las limitaciones en hostelería, las navidades harán que se produzca un nuevo repunte de contagios en las próximas semanas. "Afortunadamente, van a ser muchísimos casos leves en menores de 40 años" pero que van a generar "una carga burocrática enorme para atender procesos banales". Su conclusión es clara, "hay que replantearse cómo lo estamos haciendo".