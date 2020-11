Llega el recibo del IBI, los autónomos, la luz, la renta (para el que no tiene negocio propio) y los ingresos han caído en un 80% y en la mayoría de los caso a 0. Es el panorama que presenta esta segunda fase de la crísis del Covid-19 para los trabajadores del sector hostelero que engloba a propietarios, trabajadores y proveedores. Todos juntos han vuelto a salir a la calle en Gijón para pedir ayudas o que les dejen trabajar. Al colectivo de hosteleros se han sumado los trabajadores de las Agencias de viajes "llevamos desde el mes de marzo sin poder vender un viaje. Ahora desplazarse está prohibido, con lo cual nuestro negocio es ilegal, ya que vendemos paquetes de viaje y ahora mismo está prohibido viajar", dice Vanessa Castillo, representante en Gijón de la Asociación de Agencias de Viajes del Principado de Asturias (OTAVA). Desde el sector hostelero, Alec López, propietario de varias cafeterías en Gijón dice que "llevamos desde marzo con esta controversia con el gobierno. Todos estamos de acuerdo en mantener la salud pero le pedimos a las autoridades un consenso en las medias a tomar. No todos somos grandes hosteleros, hay gente que tiene uno o dos trabajadores y que no van a poder seguir porque la situación es desesperada para muchos. Necesitamos que abran una línea de ayudas directas a la hostelería porque está en el aire la supervivencia de muchos negocios hosteleros". La crísis del Covid-19 ha hecho que en Gijón surja una nueva asociación de hosteleros y comerciantes, desde el corazón del barrio de La Calzada. Se llama "Asturias suma" y su portavoz es Jacobo Méndez. Avisa que hay muchos pequeños hosteleros que están al borde de la ruina "entendemos el cierre de establecimientos, pero pedimos que si nos cierras tienes que aportarnos ayudas. Ya se están dando casos de muchos pequeños hosteleros que están abandonando los locales. Cierran y no pueden seguir".

El sector hostelero teme que el cierre vaya más allá del 18 de noviembre "en el sector lo que nos estamos temiendo es que se alargue el cierre hasta después del puente de la Constitución, más allá del 9 de diciembre", afirma Jacobo Méndez.

A la conclusión de la concentración en la Plaza Mayor, un grupo numeroso de hosteleros se traladó a la Plaza del Carmen para hacer un "corte de tráfico protesta" que contó con el apoyo y la comprensión de muchos conductores que transitaban a esa hora por la zona.