Los hosteleros asturianos recurren los cierres y reclaman indemnizaciones

La patronal de hostelería y turismo de Asturias, OTEA, ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra los cierres impuestos por el Principado para frenar la pandemia. En concreto, se recurren las resoluciones de la consejería de salud que establecen restricciones y cierres en los concejos con mayor incidencia. Los argumentos son similares a los utilizados en el País Vasco, donde la justicia ordenó la reapertura de los establecimientos, al entender que no existían pruebas de que la hostelería sea responsable del aumento de contagios y fuese un “riesgo grave” para la salud.

El presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida, confía en que los tribunales asturianos les den también la razón, lo que permitiría, no sólo reabrir bares y restaurantes, sino también solicitar indemnizaciones al Principado por los cierres. “No soy experto en esta materia”, apunta Almeida, “pero lo que me dicen nuestros expertos es que, si esta resolución de la consejería se declara nula, eso abriría un nuevo campo: a una reclamación por responsabilidad patrimonial del Principado”.

INDEMNIZACIONES, NO AYUDAS

Para el presidente de los hosteleros asturianos, la clave del recurso es conseguir que se reconozca su derecho recibir una indemnización por el daño causado a sus negocios como consecuencia de los cierres. “Lo único que pedimos los hosteleros es que, si nos tienen que cerrar no nos den ayudas, dennos indemnizaciones”, insiste Almeida. Unas indemnizaciones “en su justa medida y proporcionales, no a todos por igual”, recalca, “quien haya perdido cinco mil, cinco mil; el que haya perdido ochenta mil, ochenta mil. Y el que no haya perdido nada, pues nada.”

El recurso de OTEA se presenta justo un día antes de que se publiquen las bases de la convocatoria de ayudas al sector, aprobada por el gobierno asturiano la semana pasada, con cargo al Fondo de Rescate Covid incluido en los presupuestos del Principado.

Unas ayudas que, para la hostelería y turismo, suman 45 millones de euros y que OTEA considera "claramente insuficientes", una “limosna”, que "no resuelve la grave situación económica" del sector.