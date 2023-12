Los bares de copas de Asturias esperan el lleno para Nochevieja

Es una de las grandes noches del año. También para la hostelería. El sector de los bares de copas se frota las manos ante la llegada de la Nochevieja. El formato de las fiestas privadas sigue teniendo tirón y sigue mandando en la noche asturiana. A falta de apenas 48 horas para esa cita, el 87% de las plazas ya están vendidas. Solo en Oviedo habrá medio centenar de fiestas privadas. Y eso que cada vez se extiende más en Asturias el tardeo.

Es difícil encontrar una entrada para una fiesta privada de Nochevieja. Sobre todo en Oviedo, Gijón y Avilés. En la zona rural, las previsiones no son tan desbordantes. Lo reconoce José Luis Martínez Almeida, presidente de OTEA: "Pensamos siempre en Oviedo, Gijón y Avilés, que están a rebosar. Pero en Degaña o en los pueblos también hay hostelería y alojamientos. Cuando haces una encuesta a todo el sector, en Aller te dicen que están al 40%".

Y es que en las grandes ciudades del Principado, es casi imposible encontrar una plaza para una fiesta privada. Solamente en Oviedo habrá medio centenar. Pepe Reina, que es propietario de un bar de copas y preside la Asociación de Bares de Copas de Oviedo, reconoce el tirón de esta noche: "Sale más gente de lo habitual y si no reservas un sitio donde estar es bien complicado que puedas estar toda la noche de bar en bar. La gente es muy previsora. Estamos a tope y hay mucha gente que se queda fuera. Hay mucha más demanda y hay la misma oferta. Si no eres previsor, habrá gente que no pueda entrar en los locales".

En los últimos años se está empezando a consolidar también en Nochebuena y Nochevieja la tradición del tardeo. Reunirse con amigos o familia ya durante la tarde. También ha llegado a Asturias y parece que para quedarse: "Viene de lejos en otras comunidades. Aquí se está intentando hacer y creo que va a establecerse como una oferta más. Ha venido para quedarse, ya en Nochebuena ha salido muy bien".

Vuelve la fiesta a la Plaza Mayor de Gijón

En Gijón, el Ayuntamiento ha recuperado la fiesta de Nochevieja en la Plaza Mayor, tras varios años suspendida. Empezará a las 23:00 horas, aunque tendrá un preámbulo, por la tarde, con las 'pequecampanadas' dirigidas al público infantil. A medianoche, habrá sonido de campanadas y fiesta amenizada por un DJ hasta las tres de la madrugada. Además, habrá controles de acceso a la plaza para evitar la entrada de botellas de plástico o cristal. Los hosteleros con negocios junto al Ayuntamiento, venderán uvas de la suerte solidarias; pues todo lo recaudado irá destinado a la Cocina Económica de Gijón.