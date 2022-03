La Consejería de Educación ha iniciado este martes el procedimiento general de admisión de alumnado para el curso 2022-2023 con el sorteo del orden alfabético para resolver empates de puntuación en centros docentes públicos y privados-concertados que ha determinado que las dos primeras letras del primer apellido sean TL y que el sentido de la ordenación alfabética será de la letra Z a la A. Dicho de otro modo, quienes se apelliden Tolivar o Tejedor tendrán prioridad a la hora de tener plaza. Entre los últimos estarán los Turrión, Ulacia o Vallina.

El sorteo, celebrado en la sala de juntas de la Consejería, ha estado abierto al público interesado, a diferencia del pasado año cuando por motivos sanitarios vinculados a la pandemia se realizó telemáticamente y la titular de Educación, Lydia Espina, ha asistido al acto junto con los técnicos del Servicio de Planificación que lo han organizado.



El plazo de la presentación de solicitudes de admisión en el centro elegido en primera opción permanecerá abierto del 3 al 13 de mayo, nueve días antes que el curso pasado.



La publicación de la lista provisional de solicitudes admitidas y no admitidas en cada centro se publicará el 24 de mayo mientras que el periodo de alegaciones se ha establecido entre los días 24 y 26 de mayo y la lista definitiva se dará a conocer el 8 de junio.



El listado de alumnado de Infantil y Primaria reasignado tras no conseguir plaza en el centro elegido en primera opción se publicará el 21 de junio y el de ESO y Bachillerato, el 1 de julio.



La matrícula en centros de Infantil y Primaria podrá formalizarse del 22 al 28 de junio. En el caso del alumnado de ESO y 1º de Bachillerato promocionado tras la evaluación ordinaria, y del de 2º de Bachillerato que no logre la titulación, el plazo establecido es del 4 al 15 de julio.



El alumnado de Bachillerato promocionado y no promocionado, que es el único que mantiene evaluación extraordinaria en septiembre, tendrá su plazo de matriculación entre el 1 y el 5 de septiembre. EFE