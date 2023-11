Las peleas de Fomento llegan al cine: “Hay que darles visibilidad”

Flores de Cemento este es el título de la película que cuenta un terrible episodio de la vida de dos hermanos. Son Luis, de 23 años, y Ángel, de 21 años. Un largometraje que muestran las trifulcas que se montan en Fomento, Gijón, los fines de semana. Los hermanos Pantiga fueron, hace un par de años, protagonistas de una de esas peleas.

Todo ocurrió, cuando suelen ocurrir estas cosas, al cerrar los bares. Eran ya las seis de la mañana “Nos rodearon entre 10 o 15 personas y nos lincharon, no pasó nada porque llego la policía” Luis no quiere ni pensar lo que habría pasado si la policía no llega a tiempo. Lo ha contado en COPE con la imagen muy clara en su memoria.

Estas cosas suelen comenzar por una tontería; un empujón, un choque de hombros o una copa que se cae. Cuando esta sucede, si una de las dos partes quiere escalar la situación la otra no puede hacer nada. Así relata el director de la película el momento de su agresión.

Flores de Cemento, una historia real

Flores de Cemento es una metáfora. Son las flores que pueden crecer sobre cualquier superficie a pesar de las dificultades. El largometraje, que se van a exhibir en el Festival de Cine de Gijón, pretende ser fiel a la realidad. El film relata la situación de jóvenes, principalmente de barrios obreros y con pocos recursos, que, en muchas ocasiones, están rodeados de ambientes violentos a los que no pueden escapar.

El largometraje cuenta la historia de dos hermanos de una familia desestructurada. Adri, el mayor de ellos, acaba de salir de la cárcel después de 10 años. Al regresar al barrio quiere reconciliarse con su familia, especialmente con su hermano pequeño. Pero Álvaro ha seguido los pasos de Adri. Aquí comienza una lucha por la supervivencia