Las ayudas del Principado por la pandemia deben declarase a Hacienda

Las ayudas aprobadas por el Principado para los sectores que se han visto obligados a suspender su actividad por culpa de la pandemia no están libres de impuestos, deben de declararse a Hacienda como ingresos y tributar por ellas en la declaración del IRPF. Lo confirmaba este viernes la portavoz del gobierno asturiano, Melania Álvarez, a preguntas de la Cadena COPE. “Estas ayudas tributan de acuerdo a la normativa estatal en materia de IRPF y, lógicamente, hay que declararlas. Como otras ayudas públicas, no son una excepción”, ha asegurado.

La normativa estatal, efectivamente, prevé que, como norma general, las subvenciones y ayudas deben declararse como ingresos, pero también contempla la posibilidad de que se arbitren excepciones como, por ejemplo, ya existe con las ayudas por incapacidad o daños personales o las indemnizaciones por despido.

La abogada y asesora, Jimena Pérez – Alonso, advierte del peligro que puede suponer para muchos pequeños empresarios y autónomos el que estas ayudas, que van de los 1.500 a los 4.000 euros, tengan que ser declaradas a Hacienda como ingresos. “Puede significar que personas que anteriormente no pagaban, o pagaban muy pocos impuestos, el año que viene tengan que pagar, al saltar de tramo en las escalas de Hacienda”, asegura. Unos tramos que, además, aún no se conocen, ya que todavía no se han aprobado los presupuestos del estado del año que viene.

Los ingresos habrá que sumarlos en la declaración de 2020 y la factura llegará en junio de 2021, cuando muchos de estos negocios aún se estén recuperando, en el mejor de los casos.

Pérez – Alonso denuncia, además, que la regulación de las ayudas por el Principado ha dejado fuera a aquellos negocios cuyo dueño está jubilado, ya que la normativa exige que el solicitante este dado de alta y en activo en la Seguridad Social. “En Asturias muchísimos empresarios son titulares de negocios pero están jubilados”, asegura Jimena, son pequeños negocios “a cuyo cargo se encuentran personal asalariado o autónomos colaboradores familiares”. Ninguno podrá solicitar las ayudas, como tampoco aquellos que tengan deudas con la administración, algo nada inusual en estos meses de pandemia.

Más de 11.600 solicitudes

El Principado ha recibido hasta este mediodía 11.685 solicitudes del pequeño comercio, la hostelería, el turismo, el deporte y la cultura para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria en estos negocios, ayudas a las que el Gobierno del Principoado tiene previsto destinar más de 33,3 millones de euros.

En concreto, se han presentado 7.665 peticiones de pymes y autónomos del sector turístico, 3.538 correspondientes al comercio, 247 del ámbito de la cultura y 235 del deportivo.