Las autoescuelas de Asturias, desesperadas con la huelga en la ITV: "Queremos trabajar normal"

La huelga en la ITV de Asturias continúa y la lista de espera para la revisión de los vehículos sigue creciendo: las estaciones con mayor demanda están dando cita previa para verano, con el trastorno que supone para los conductores particulares del Principado y, sobre todo, los profesionales cuyo sector depende de los vehículos: transportistas, taxistas o autoescuelas.

El presidente de UEAS (Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias), Rubén Castro, asegura, en COPE, que "llevamos varias semanas de cabeza porque, para nosotros, es un problema muy importante".

"No solo es el hecho de que el vehículo vaya 'como Dios manda' por la vía pública, es que cualquier vehículo que no tenga la ITV pasada de forma correcta, no puede acceder a las pruebas de examen, que para nosotros son indispensables", explica.

Por ello, no les queda otra que hacer "más kilómetros que nadie porque tenemos que ir a donde sea, con tal de tener una cita". Los propietarios de autoescuelas -y muchos otros asturianos- acuden a Cantabria, Galicia y León, aunque "esos puntos ya tienen más demanda de la habitual y también empieza a haber lista de espera".

Abrir la ITV asturiana al sector privado

La situación empieza a ser insostenible y Castro advierte de que "es indispensable para el sector que no ocurran estas cosas y trabajar con cierta tranquilidad".

Por eso, "aunque siempre he sido un defensor de lo público porque creo que hacen una buena gestión, ahora tengo que buscar una gestión privada para algo que tenía que tenía que hacer aquí, sin ningún problema, con el sistema habitual que teníamos", reflexiona el presidente de UEAS. Las ITV de Asturias están gestionadas por ITVASA, una empresa pública participada al 100% por el Gobierno del Principado. Castro, sin embargo, entiende que, "como mínimo, una gestión mixta sería lo ideal".

No es una propuesta original de las autoescuelas. La oposición en el parlamento asturiano también lo ha planteado. Incluso el propio presidente regional, Adrián Barbón, 'amenazó' con revisar el modelo público si los paros continuaban en las estaciones asturianas.

Diferencias entre trabajadores y Principado

Advertencias al margen, la realidad es que las posturas entre plantilla y Ejecutivo autonómico siguen alejadas, aunque se han citado el próximo martes, 13 de febrero, en el SASEC (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos), para intentar llegar a un acuerdo.

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, cree que "pronto" puede haber una solución al conflicto. Los trabajadores, sin embargo, siguen reclamando medidas como la reducción de la jornada semanal a 35 horas, el aumento de la plantilla y una revisión de las clasificaciones profesionales, sin respuesta por parte del Principado.