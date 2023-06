La Junta Electoral otorga a Cambia Avilés el cuarto concejal y el PSOE se queda con nueve

La Junta Electoral de Zona ha resuelto este domingo a favor de la reclamación presentada por Cambia Avilés (CA) la asignación de 32 votos en una mesa electoral, cuya decisión otorga a la confluencia el cuarto concejal en detrimento del PSOE, que se queda con nueve, igualado con el PP, en la composición del pleno municipal, que completa Vox con tres ediles.



La portavoz de CA, Sara Retuerto, ha afirmado a EFE que la Junta Electoral de Zona ha comunicado este domingo a la formación la decisión de otorgarle los 32 votos que reclamaba en una de las tres mesas sobre las que había presentado recurso tras las elecciones del 28M.



La reivindicación de Cambia Avilés ha prosperado, ha dicho, al ser tenida en cuenta el acta suscrita por la presidenta de la mesa electoral en la que se debatía el recuento de votos.



Por su parte, el secretario general del PSOE de Avilés, Luis Fernández Huerga, ha anunciado que esta formación acata la resolución de la Junta Electoral Local y no ejercerá el derecho al recurso ante la Central.



"Entendemos que la voluntad popular debe reflejarse en el reparto de fuerzas y en la composición del pleno municipal", ha apuntado.



"La Junta Electoral Local ha hecho su trabajo, lo acatamos y ahora lo que nos toca es mirar hacia el futuro y formar un gobierno de izquierdas y progreso en Avilés presidido por la socialista Mariví Monteserín como alcaldesa", ha dicho Fernández Huerga, quien ha añadido que el PSOE es un partido "responsable" que no va a "contribuir al ruido, si no a generar certezas".