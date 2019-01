Juan Vázquez, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado

Juan Vázquez será el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado en las próximas elecciones autonómicas de mayo. El exrector de la Universidad de Oviedo, que será independiente (no se afiliará al partido), ha dado el 'sí' a la formación naranja "por respeto a tantas personas que me han animado y me han dicho que estarán conmigo para que Asturias vaya mejor".

Vázquez cree que "Asturias necesita volver a ilusionarse" y ha asegurado, en COPE, que no podía negarse a encabezar la lista de Ciudadanos en las elecciones autómicas: "Ante una región que me ha dado tanto, no me queda más remedio que sumarme, con la pequeña contribución que pueda hacer, al nuevo ciclo y al cambio de política y políticos que creo que debe haber en Asturias".