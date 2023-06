Izquierda Unida se abstendrá en la reelección como alcalde de Oviedo de Alfredo Canteli, del PP

Los tres concejales electos de IU-Convocatoria por Oviedo en el ayuntamiento de la capital asturiana se abstendrán en el pleno del próximo sábado en el que el popular Alfredo Canteli será reelegido al frente de la corporación tras obtener la mayoría absoluta -14 de 27 ediles- en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.

“No venimos a polarizar ni a empezar con un no porque no aspiramos a liderar la oposición sino una alternativa. Adoptamos el acuerdo como método de cambio”, ha señalado el cabeza de la lista de la coalición, Gaspar Llamazares, en un comunicado en el que anuncia además que su grupo no presentará candidato a la Alcaldía.

Para Llamazares, la sesión constitutiva de la nueva corporación "no puede ser un sucedáneo de la campaña electoral, polarizando de nuevo a las fuerzas políticas" dado que la ciudadanía aspira a que los partidos presentes defiendan sus programas "y lleguen a amplios acuerdos en materias fundamentales para la vida de la ciudad”.

"Ofrecemos la mano tendida y una propuesta de método que se resumen el acuerdo como estrategia para el cambio”, añade el cabeza de lista de la coalición de izquierdas que el próximo sábado regresará al Ayuntamiento de Oviedo tras cuatro años de ausencia.