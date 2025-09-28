Intenta matar a su cuñado con una motosierra en un pueblo de Asturias: "Te voy a trocear"

La tranquilidad del concejo asturiano de Peñamellera Alta, ubicado en los Picos de Europa, se vio sacudida el 24 de agosto de 2024 por un episodio que parece sacado de una película de terror. Un vecino de la localidad de Alles, armado con una motosierra, atacó a su cuñado en plena vía pública tras gritarle que "te voy a trocear". Los hechos sucedieron alrededor de las ocho de la tarde. El hombre entró en su casa y revisó que la motosierra funcionaba correctamente, la cargó en el coche y condujo a gran velocidad hasta un camino agrario donde sabía que se encontraba su cuñado, que iba en otro vehículo. Al llegar, le cerró el paso, bajó del coche y, sin mediar palabra, arrancó la herramienta. Con ella en marcha, le lanzó un corte vertical que le alcanzó el cuello, el tórax y el brazo derecho aunque pudo salvar la vida, según relata en su escrito la Fiscalía de Asturias que considera que se trata de un delito de homicidio en grado de tentativa y pide para el acusado ocho años de prisión, además de trece años de alejamiento de la víctima y una indemnización de 33.000 euros.

ATAQUE BRUTAL

El ataque fue brutal. La hoja de la motosierra utilizada por el acusado provocó heridas en la yugular externa del cuñado del agresor que los médicos calificaron de riesgo vital inmediato. La víctima, malherida y sangrando, logró escapar corriendo hasta un bar cercano, a unos 200 metros. Allí, varios vecinos le taponaron las heridas y llamaron a emergencias, lo que permitió salvarle la vida. El acusado, mientras tanto, desapareció. Permaneció fugado hasta las siete de la mañana del día siguiente, cuando fue detenido cerca de su casa. Tenía lesiones en el rostro y restos de una sustancia rojiza en brazos y cara. Aunque él aseguró que las heridas se las había provocado su cuñado durante la pelea, la investigación no ha podido probarlo.

EFE Prisión de Asturias

NO ERA LA PRIMERA VEZ

No era la primera vez que este hombre utilizaba una motosierra para amenazar a su familia. Apenas un mes antes, en julio de 2024, había sido condenado por dos delitos de amenazas graves: uno contra el mismo cuñado y otro contra su propia hermana, la esposa de la víctima.

A la espera de juicio, el acusado permanece en prisión provisional desde el 27 de agosto de 2024. El caso ha generado una gran conmoción en la comarca, donde muchos vecinos no salen de su asombro ante la violencia del ataque y la reincidencia del procesado.