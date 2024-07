El increíble caso de una mujer de Asturias que lleva casi dos años esperando por una consulta médica

Luisa María García es una de las 110.156 personas que aguardan en Asturias por la primera consulta con el especialista en la sanidad pública. Esta vecina de Oviedo de 65 años y jubilada tiene pendiente una cita con el oftalmólogo para que le gradúe la vista. El problema es que va a tener que esperar bastante más de lo que le gustaría. Su médico de familia la derivó al servicio de Oftalmología en los primeros meses de 2023 y el 16 de agosto de ese mismo año le llegó una carta del Servicio de Salud del Principado (SESPA) que le comunicaba que la ansiada cita que estaba esperando había quedado fijada para el 13 de junio de 2025 en el centro de salud de La Lila, en la capital asturiana, según ha denunciado en COPE.









Esta mujer tendrá que esperar casi dos años para ser atendida por el profesional porque "me niego a pagar una consulta particular". Luisa María lleva gafas desde hace tiempo para corregir la presbicia. Ahora, además, tiene miopía, ve mal de lejos y no puede renovar su carné de conducir. Ese es el motivo por el que su médico de familia la derivó al servicio de Oftalmología, que es una de las especialidades con mayor demora en el SESPA. La espera media es de 113,59 días, según los datos de junio, pero Luisa María va a tener que aguardar 667 días, casi seis veces más.

"Me dijeron que era imposible"

"Me apaño como puedo", ha explicado esta ovetense que hizo llegar su caso hasta el PSOE, partido que gobierna en Asturias en coalición con Izquierda Unida. "Me dijeron que era imposible que tuviera que esperar casi dos años pero, de eso nada, aquí está la carta". Tras aquella conversación, los representantes socialistas quedaron en enterarse del motivo de tan larga demora. "Han pasado seis meses desde que hablé con ellos y aquí sigo esperando", lamenta.

Médico y paciente en una consulta









Crece la espera, baja el número de consultas

Junto a Luisa María hay otras 18.652 personas que aguardan por una consulta en Oftalmología, son 338 más que en junio de 2023. La lista de espera ha subido, prácticamente, en todas las especialidades respecto a 2023. Dermatología se lleva la palma con 22.607 pacientes y Traumatología ocupa el tercer lugar con otras 19.165 personas. En total hay 110.156 usuarios de la sanidad pública pendientes de una cita. Es, prácticamente, el diez por ciento de la población asturiana y 12.475 pacientes más que hace un año, pese a que la Consejería de Salud ha activado un plan para rebajar los tiempos de espera. No solo hay más gente esperando que en junio de 2023, también es mayor el tiempo de demora general al pasar de 78,72 días a 93,3.

Pese al plan estructural desplegado por el SESPA para reducir las listas de espera, en junio de 2024 se pasaron 149.083 consultas en los centros sanitarios del Principado, son 15.255 menos que en el mismo mes de 2023.