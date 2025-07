Fran Perea anuncia el fichaje de Valentín Gómez por el Betis: "En un andén de la estación, me he encontrado a Isco Alarcón..."

El Betis ha hecho oficial este sábado el fichaje del central argentino Valentín Gómez hasta el 30 de junio de 2030 procedente del Vélez Sarsfield de su país, que se reserva un diez por ciento de una eventual futura venta del zaguero de San Miguel.

Valentín Gómez, nuevo jugador del Betis

El defensor, de 22 años, llegó en la noche del pasado miércoles a la estación de Santa Justa para pasar reconocimiento médico antes de comprometerse con el club verdiblanco, que se hace con los servicios del zaguero en una operación que ronda los seis millones de euros.

Valentín Gómez, con pasaporte español, es internacional sub-20 con Argentina y se formó en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, con cuyo primer plantel debutó en 2022 y ha disputado 124 encuentros oficiales en los que ha anotado tres goles.

El futbolista bonaerense será el tercer defensor que incorporará en el presente mercado estival el Betis, que en junio ejerció la opción de compra que tenía sobre el central brasileño Natan de Souza y que ya ha fichado al lateral izquierdo dominicano Júnior Firpo.

anuncio de fran perea

Para anunciar la llegada del argentino, el Betis ha contado con la colaboración del artista Fran Perea que ha versionado su mítica canción de 'Uno más uno son 7' para contar a los béticos el nuevo fichaje.

"Hola amigos béticos, tengo una cosita que contaros, espero pillaros tomando un heladito. Escucha, escucha.

En un andén de la estación, me he encontrado a Isco Alarcón, me ha contado un secretillo que interesa a la afición

Hay un nuevo jugador, muy prontito va a venir, ya se escucha sus pisadas cerca del Villamarín. Uno más uno son siete, ya llega Valentín. Valentín Gómez ya está aquí. Y la gente del Betis tan feliz".