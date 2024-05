"Impresiona mucho": así ha sido el ensayo de los aviones militares en Gijón y Oviedo

Ha sido breve pero muy intenso. El ensayo del desfile aéreo que las Fuerzas Armadas han preparado para este viernes en Gijón ha llegado también hasta Oviedo. En la bahía de San Lorenzo están acostumbrados a ver aviones y cazas militares porque celebran un festival cada verano que reúne a miles de personas. En la capital asturiana, sin embargo, era algo inédito. A las diez en punto de la mañana, varias aeronaves han sobrevolado el cielo gijonés. Un cuarto de hora después, los cazas del Ejército del Aire han alargado su recorrido 26 kilómetros más para que pudieran ser vistos en la ciudad donde este año se celebra el gran desfile del Día de las Fuerzas Armadas

Avión y helicóptero del Ejército Español

Las condiciones meteorológicas han sido óptimas. El sol radiante y el cielo azul que había a esa hora de la mañana ha permitido ver perfectamente el ensayo. En Gijón han participado cerca de cincuenta aviones y helicópteros. Los paseantes que estaban junto al mar Cantábrico han tenido que girar su cabeza hacia la derecha para ver cómo entraba el Eurofighter desde el río Piles, uno de los caza más avanzados del mundo. También han sobrevolado la playa de San Lorenzo los F-16, el Harrier o la patrulla Águila. "Son impresionantes", aseguraba el público que se había concentrado en la zona.

Lo nunca visto en Oviedo

En la capital asturiana había gran expectación por ver los aviones del Ejército en vivo y en directo. El estruendo avisaba de que estaban cerca y la mirada se ha dirigido en ese momento hacia el cielo. "Impresiona mucho, nunca lo había visto en Oviedo", aseguraba un joven estudiante de la Facultad Padre Ossó situada en una de las zonas altas de la ciudad.

"Me he llevado un susto tremendo porque no lo esperaba", indicaba en COPE una mujer que acaba de salir de su casa camino del trabajo.

Pilotar un caza

El ensayo ha cogido a otras muchas personas en el Campo San Francisco de Oviedo donde hay un simulador de un caza que está generando largas colas para sentirse piloto por unos minutos. Es una de las grandes atracciones de la exposición de material y vehículos militares que está en el Paseo del Bombé con largas colas para poder ver de cerca los entresijos del Ejército español.

Una mujer sube a la cabina de simulación de un avión de combate en OviedoEFE/Paco Paredes