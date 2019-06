Quince años después, la Guardia Civil ha encontrado nuevas pistas que podrían esclarecer el asesinato de la joven asturiana Sheila Barrero, muerta de un tiro en la nuca en enero de 2004.

Según adelanta “El Confidencial”, gracias al avance de las técnicas forenses los químicos de la benemérita habrían conseguido localizar en las muestras tomadas en su día de la mano derecha del ex novio de la joven una partícula que coincidiría con el casquillo de la bala que mató a Sheila.

Además, una fibra hallada en el asiento trasero de su coche coincidiría "exactamente" con las de una chaqueta del ex novio. El disparo que mató a Sheila fue realizado desde ese asiento.

Según El Confidencial, los expertos no tienen ninguna duda de que el ex novio, Borja, participó en el asesinato, pero la Fiscalía aún no se ha decido a volver a procesarle. En su día ya fue el principal sospechoso, pero los jueces lo dejaron en libertad por falta de pruebas.