Gijón presenta en FITUR su plan para "controlar" el crecimiento de los pisos turísticos

Gijón ha escogido FITUR para presentar las medidas con las que quiere "controlar un fenómeno que -según el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador- se estaba descontrolando, en el municipio, en los últimos años": las viviendas de uso turístico (VUT). Martínez Salvador ha estado en el especial de COPE Asturias desde IFEMA, donde ha alertado del avance de esta actividad en Gijón.

"Es el concejo asturiano con mayor número de viviendas y plazas de VUT, de una manera desproporcionada, y con incrementos de dos dígitos en los últimos meses", ha explicado para justificar la decisión adoptada por el gobierno local de no conceder, durante un año, licencias para esta actividad en las zonas más tensionadas de la ciudad: Cimadevilla, La Arena, Fomento y la zona centro.

Una vez que el Ayuntamiento tiene "los datos, una radiografía y un diagnóstico", presenta en FITUR las medidas que plantea.

La primera es tender la mando al Principado, "de una manera leal entre las dos administraciones", para modificar la Ley de Turismo del Principado y que "permita zonificar el concejo de Gijón y adoptar medidas separadas", reclama Salvador, que explica que "tenemos, casi portal a portal, el número de viviendas que hay, una radiografía con numerosos indicadores que nos permite actuar justo donde existe el problema y no actuar donde no existe".

Acabar con la discriminación

Además, el Ayuntamiento también plantea la diferenciación fiscal de las VUT: "Basándonos en la sentencia del Tribunal Supremo que considera estos pisos como un negocio, no entendemos por qué una mercería tiene que pagar el IBI como un comercio, y una VUT, que a lo mejor factura cinco veces más que la mercería, pague impuestos como una economía doméstica", explica Salvador.

El concejal de Urbanismo, además, asegura que este plan "no debe verse como un ataque al sector, sino como una medida para protegerlo". Aclara, además, que "no quiere decir que no vaya a haber más viviendas turísticas en Gijón; sí los va a haber, pero con una regulación" y añade que "lo que no podemos permitir es que, en Cimadevilla, no se pueda alquilar un piso para vivir, pero todos los días haya nuevas solicitudes para pisos turísticos", ha zanjado Martínez Salvador.