Gázquez pide la dimisión de Sánchez y de todo su Gobierno

La diputada del PP en el Congreso Paloma Gázquez ha reclamado hoy la "dimisión inminente" de todo el Gobierno de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales por las mentiras y políticas que en su opinión, se han sucedido sin que hayan servido para solventar la crisis que esta viviendo el país en la vertiente sanitaria, económica y social.



Para Gázquez, la dimisión de Pedro Sánchez y la disolución de las Cortes "son la única vía" para arreglar esta situación que en el caso de Asturias se ha visto agravada por las políticas de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.



"Ribera está cerca de ser declarada persona non grata en Asturias" por unas políticas que "van directamente contra su industria", ha señalado la diputada popular que ha incidido en que sí se necesita un control ambiental, pero sin que eso conlleve el cierre de las empresas.



La alianza por la Industria "es una buena iniciativa, pero no tiene repercusión en Madrid", ha lamentado la diputada, para quien el sector industrial debe seguir ofreciendo un "empleo seguro, estable y cualificado"



"CCOO, que está en las antípodas en cuanto a ideología con el PP, ha hecho la misma reclamación", respecto a la necesidad de mantener el empleo industrial, ha añadido la parlamentaria del PP, para quien Asturias no puede limitarse a ser un parque nacional.



La diputada ha avisado de que en Asturias sigue habiendo "muchos frentes abiertos", como las infraestructuras de cercanías o la gestión de los puertos de Avilés y Gijón, "que no puede ser que estén parados".



En cuanto a la gestión de los fondos europeos, la diputada ha considerado que "no han venido todos los que hacen falta" y ha calificado la gestión de éstos como "opaca y caciquil". EFE