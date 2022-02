Foro propone que Bruce Springsteen vuelva a actuar en Gijón en 2023

El portavoz del Grupo Municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha solicitado al Gobierno local que “estudie continuar con la tradición de que Bruce Springsteen actúe en Gijón cada diez años”. Así lo ha dicho este miércoles en una rueda informativa en la que ha recordado que, “después de las exitosas actuaciones de 1993, 2003 y 2013, creemos que sería muy interesante mantener ese idilio de ‘The Boss’ con la ciudad”.

“En 2023 se cumplirán diez años desde la última actuación de Bruce Springsteen en Gijón y treinta años desde su primer concierto en El Molinón”, ha dicho Martínez Salvador. “Conviene -ha continuado- no desprenderse de la larga historia de grandes conciertos en la ciudad y casi todos los artistas internacionales han confirmado, o se prevé que lo hagan en breve”, ha dicho el portavoz forista, en referencia a las giras europeas para 2022 y 2023 (Guns and Roses, Aerosmith, Metallica, AC DC, Rage against the machine, Rosalía, Foo Figthers, Cold Play, Red Hot Chili Peppers…).

“Nuestro deseo es mantener la vinculación de Gijón con los grandes conciertos y festivales. Hay que tener en cuenta que nuestra ciudad cuenta con recintos preparados para acoger conciertos en todos los formatos: desde el Botánico hasta El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’, pasando por el Teatro Jovellanos, la Plaza de Toros de El Bibio, el Palacio de los Deportes, o Las Mestas”, ha afirmado Martínez Salvador.

“Si la opción de Bruce no cuajara, hay múltiples opciones más para volver a colocar a Gijón en el circuito de grandes eventos musicales”, ha destacado el portavoz forista, para recordar que, “en la última década, no sólo Springsteen actuó en Gijón, también Bob Dylan, Elton John o Lenny Kravitz, deleitaron a miles de gijoneses y visitantes”

Asimismo, Martínez Salvador ha abogado por dar un mayor impulso al folclore vinculado a la cultura asturiana: “merece todo el respaldo del Ayuntamiento, para que las romerías resurjan con potencia tras dos años de ausencia”.