PP y Foro Asturias se unen contra las cesiones de Sánchez a Cataluña

Sábado, 9 de febero, a las 12:30 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Asturias, situada en la plaza de España de Oviedo. Es el día D y la hora H para que PP y Foro Asturias escenifiquen su unión contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Han convocado una manifestación "en defensa de la unidad de España" y contra las políticas del Gobierno central en Cataluña.

También Vox se ha sumado a la protesta que promueven populares y casquistas que, bajo el lema "Asturias con la Constitución; no al secesionismo", piden que los menifestantes no porten ninguna bandera con siglas políticas. Ciudadanos no ha confirmado su presencia de forma oficial, pero no se descarta que algún diputado o concejal de la formación naranja en Asturias pueda acudir a título personal.

La protesta en la capital del Principado es la antesala a la gran manifestación convocada para el domingo en Madrid, para la que el PP fletará autocares desde Oviedo y Gijón.

La mediación de Pablo Casado, clave

El presidente del PP, Pablo Casado ha contactado con Foro Asturias y otras formaciones políticas de Canarias, Navarra y Aragón para que se sumen a la concentración del domingo, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional.