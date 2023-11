La Fiscal Superior de Asturias se indigna porque le piden el DNI: "Es una falta de respeto"

"Me parece una falta de respeto institucional total y absoluta". Así resumía la Fiscal Superior del Principado, María Esther Fernández, el incidente que protagonizaba este lunes en la puerta del parlamento asturiano, la Junta General del Principado.

Fernández, que estaba citada para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022 ante la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos, no fue reconocida por el ordenanza que controla el acceso y le solicitó que se identificasepresentando el DNI.

"Me han exigido, vamos como si estuviera en un aeropuerto, no me han mandado quitar la chaqueta de milagro" explicaba indignada la propia Fiscal al comienzo de la sesión, insistiendo en que "les faltó, ya digo, como si fuera un aeropuerto, quitarme la chaqueta y sacar las llaves. Quiero resaltarlo, porque en los diez años que llevo viniendo no he recibido ese trato en la vida y me parece que esto son prácticas que hay que corregir".

A la puerta de la comisión, María Esther Fernández ya anunciaba a los periodistas su intención de presentar una queja formal, notablemente enfadada porque tras "decir que vengo a la comparecencia, DNI y PIN (en alusión a la pegatina que deben llevar los visitantes al parlamento asturiano para estar identificados). Nos tuvieron un buen rato".

Poco después, matizaba que la queja "no sé cómo la haré, pero bueno, ya lo estoy diciendo: Me parece una falta de respeto institucional total y absoluta".