La 'fiebre de las vacas' se lleva por delante a los campeones de raza casina: "Ya están enterrados"

No corren tiempos favorables para el campo asturiano. A los ataques de los lobos y los altos costes de producción suman los impagos de la PAC por parte del Principado, el 'catastrazo' de las fincas rústicas o la llamada 'fiebre de las vacas' de la que no se libran ni las mejores reses. El diputado del PP, Luis Venta, ha revelado que la Enfermedad Hemorrágina Epizoótica (EHE) ha acabado con la vida de la vaca de raza asturiana de la montaña que ganó este año el concurso nacional y el toro que quedó en segunda posición. Los cita como un ejemplo del alcance de una enfermedad que requiere ayudas "urgentes" y que "no pueden esperar".

"Ya están enterrados", ha expresado Venta para realzar la gravedad del problema que está sufriendo el campo asturiano.

El Gobierno de Asturias se escuda en que no puede hacer los pagos hasta que tener aprobados los Presupuestos del Principado de 2024 aunque, según Venta, regiones como Cantabria, Castilla y León y País Vasco sí han aprobado prestaciones en esta línea con cargo a las cuentas de este año.

Catastrazo

Venta ha alertado de que el sector ganadero sufre, además, "otra vuelta de tuerca" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que el Ministerio de Hacienda está comunicando "masivamente" a propietarios de fincas rústicas aumentos de valoración de suelo rústico de en torno a un 120 y 150 por ciento.



Este "catrastazo" supondrá, según sus palabras, más presión fiscal, dado que con esta subida los propietarios de fincas rústicas "verán aumentado el IBI y se verán perjudicados en posibles impuestos como el de Sucesiones y Transmisiones".

Ayudas PAC

El diputado popular también ha exigido el "pago inmediato" de los anticipos de las ayudas de la PAC que ya han abonado todas las comunidades autónomas excepto del Principado que debe a los ganaderos 36 millones de euros en adelantos.

"Es una negligencia que obedece a una mala gestión", ha denunciado Venta que ha recordado que el Ejecutivo presidido por Adrián Barbón se había comprometido a realizar los pagos a partir del 16 de octubre y a día de hoy "los ganaderos asturianos han recibido cero euros" mientras comunidades como Castilla y León pagaron a finales de octubre 478 millones de euros en ese concepto.

"Es ofensivo lo que está ocurriendo", ha denunciado Luis Venta en una comparecencia ante los periodistas en la Junta General del Principado.