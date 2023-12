La falta de nieve en Asturias deja bajo cero a los empresarios del sector

Los dueños de los negocios que viven de las estaciones de esquí del Principado están desesperados. Las cancelaciones se multiplican en los hoteles y apartamentos de la zona alta de Pola de Lena y Aller. Las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno siguen cerradas y sin visos de una próxima apertura. El calendario avanza, la nieve no llega y las navidades ya están perdidas.





Los clientes están anulando las reservas porque no pueden esquiar

Rubén Bayón, que le ha puesto a sus apartamentos el nombre de una de las pistas de Valgrande, Valle del Sol, asegura que la situación es complicada: “Si no nieva en los próximos 15 días ya podemos dar la temporada por perdida", asegura.

El puente de la Constitución, uno de los de mayor afluencia de esquiadores, ya está perdido y las Navidades, de momento, no pintan mucho mejor. La falta de nieve es la ruina para negocios como el de Mariflor, con apartamentos en el alto Aller: "Se caen casi todas las reservas. Nosotros trabajamos solo la temporada del esquí, si no hay nieve la gente no viene. La Navidades, que suelen ser muy buenas para nosotros porque hay muchos días festivos y los niños no tiene colegio, este año nada de nada”, afirma.

La temporada pasada les pasó lo mismo: no nevó en condiciones hasta finales de enero y la campaña de esquí fue la más corta de la historia: 55 días. Perder la Navidad es un golpe importante para los negocios como el de Julita, con apartamentos cerca de la estación de Valgrande: “La estación de esquí es nuestra fuente de vida, esto es una ruina” nos dice.