La factura que soportan las familias de personas con parálisis cerebral: el sueldo de medio año

ASPACE Asturias celebra 60 años y lo hace con una buena noticia: las obras del nuevo Centro de Apoyo e Integración que diseña la asociación arrancarán en mayo o en junio. Será un edificio de dos plantas. La de arriba será para una unidad de convivencia destinada a 15 personas, en modalidad de centro de día y la planta baja será una zona destinada a talleres y zonas comunes. Una solución que las familias agradecen, porque también sufren la enfermedad y los esfuerzos que conlleva.

Esfuerzos también que son económicos. Hay ayudas, pero llegan tarde y no abarcan todas las necesidades. Tatiana Llorente tiene un hijo con parálisis cerebral y cuantifica esos gastos extra para los que no hay ni un euro al que agarrarse: "Hay ayudas para comprar una silla de ruedas, pero no contemplan que yo necesito una furgoneta en la que meter esa silla y anclarla. Adaptar un vehículo y poner una rampa son más de 9.000 euros.El típico asiento del coche para llevar a tu hijo, que en este caso necesita una sujeción mayor lo tienes que pagar tú. Hablamos de casi mil euros".

Teniendo en cuenta que, según el INE, el salario más común entre los ciudadanos en España es de 18.502 euros brutos anuales, percibido por 563.384 empleados, suponen los ingresos de medio año; y muchas familias no pueden afrontarlo.



Esfuerzo diario

Y a parte del tema económico, el día a día también se hace duro. Su hijo Diego tiene 13 años: "La adolescencia es complicada para todos. Pero para un joven con parálisis cerebral y múltiples necesidades de apoyo es mucho más complicado todavía. Las cosas se multiplican por dos o por tres. Es como si tuvieras un bebé pero con 13 años. Y tienes que normalizar el día a día. No pueden estar en casa sin salir. Necesitan tener su tiempo de ocio, familia, acciones cotidianas... Como cualquier chaval de su edad".

Los números

En la asociación ASPACE Asturias, que agrupa a personas con parálisis cerebral de la zona centro de Asturias agrupa a unas 200 familias. Y cuenta con un equipo de un centenar de trabajadores.