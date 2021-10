El extraño animal que habita en el Lago Enol que desconcierta a propios y extraños

Estamos ávidos de descubrir cosas nuevas, de avistar fenómeno extraños y de ver especies animales que nunca se hayan avistado. Es lo que ha podido ocurrir con el "extraño ser" visto en el Lago Enol, en el Parque Nacional de Covadonga. El naturalista y fundador de la Coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas (CEPESMA), Luís Laria, dice que de ninguna manera existe un ser de 15 metros como el que aseguran haber visto algunas personas en el Lago Enol. Dentro de una circunstancia natural, y no sobrenatural, estaríamos hablando de un animal serpentiforme y ahí no cabe la menor duda de que puede tratarse de una anguila grande, de no más de metro y medio y del diámetro del brazo de un hombre, pero el movimiento en el agua, el reflejo del sol, puede llegar a confundir a alguien. Pensando en la posibilidad de otro reptil, como por ejemplo una culebra acuática, la única especie que vive en ese entorno es la Natrix astreptophora, aunque en ningún caso supera el metro y veinte centímetros de longitud.

Luis Laria recuerda que allá por el año 1996 el CEPESMA llevó a cabo un documental sobre los Lagos de Covadonga, llegando a realizarse hasta 37 inversiones. Laria apunta a que en su momento se liberaron especies acuáticas llegando a ser un coto de pesca, especies como pencas, truchas, pescardo o anguilas, que pueden llegar a pesar entre ocho o nueve kilos y a medir no más de metro y medio o dos metros.

Sea como fuere, ya son varios los testigos que aseguran haber visto "extraño ser de 15 metros" en el Lago Enol, y todos lo definen como una especie de serpiente de color grisáceo claro, "algo bestial", aseguran. Lo cierto es que visitantes y trabajadores del entorno de Los Lagos de Covadonga todavía se están preguntando de que uede tratarse, porque algunos de ellos llevan varios años trabajando en la zona y nunca vieron nada igual.