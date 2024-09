Arcelor achaca a una 'sobrepresión' que activó una válvula de seguridad la explosión en Baterías: 'No debería haber pasado'

"En una condición normal de funcionamiento no debería haber pasado esto", reconocía el director de Sostenibilidad y Comunicación de ArcelorMittal en España, Alberto Carrero, al analizar las causas de la explosión que ha dejado tres trabajadores heridos en la factoria de Gijón. Uno de ellos, ante la gravedad de las quemaduras, ha sido trasladado a la unidad de quemados del hospital La Paz, en Madrid.

Según explicó Carrero, el accidente se produjo pasadas las dos y diez de la tarde de este martes, durante una maniobra en la red de gas de cok de las baterías de la factoría de Gijón.

En ese momento, se produjo "una sobrepresión" en el circuito de alimentación de gas de Cok a la batería número 1, lo que activó la válvula de seguridad "de forma abrupta, pues se produjo una deflagración".

Esa deflagración alcanzó a tres trabajadores de la empresa auxiliar Daorje, encargada de las tareas de mantenimiento de las baterías que, según el portavoz de Arcelor estaban de paso, "estaban en tránsito en el entorno de esa válvula de seguridad".

Los trabajadores fueron evacuados rapidamente, uno de ellos en helicoptero, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el equipo de bomberos de la factoría de Gijón consiguió controlar el incendio en poco tiempo.

Los técnicos de la multinacional siderúrgica ya están evaluando los daños provocados por la explosión y la intención es arrancar de nuevo las baterías en las próximas horas.

las baterías 'más eficientes' del grupo arcelor

La explosión se produjo en una de las dos baterías de cok de la planta de Arcelor en Gijón, que cuentan con 45 hornos cada una y una plantilla de 242 trabajadores. En el momento del accidente estaban 31 trabajadores del turno de mañana y 35 del turno de tarde, ya que coincidió con el relevo.

Se trata de una instalación que fue remodelada por completo hace pocos años, con una inversión de más de 150 millones de euros, para hacer frente al cierre de las baterías de Avilés. Su arranque tras las obras, en 2020, no estuvo exento de problemas, aunque Carrero asegura que hace tiempo que funcionan con normalidad.

"Estas baterías, como todo arranque, tuvo unos ajustes de funcionamiento", asegura, pero "llevan varios años sin ningún incidente de seguridad. Son las baterías más eficientes dentro del grupo en cuanto a funcionamiento y fiabilidad".

No obstante, reconoce que "en una condición normal de funcionamiento no debería haber pasado esto", recalcando que si los sistemas de seguridad hubieran funcionado "como tienen que funcionar, no hubiese pasado nada".

Ahora, "lo que estamos analizando es por qué sucedió eso", si fue la válvula de seguridad la que no funcionó correctamente, o algo provocó una sobrepresión excesiva en el sistema.

La explosión de este martes en las baterías de Gijón se produce año y medio después de la que en marzo de 2023 afectó a uno de los dos hornos altos de la misma factoria y es el tercer accidente laboral grave que se produce en Asturias en menos de dos semanas.