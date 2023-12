Eva, la emprendedora que convirtió un pajar en una guardería en un pueblo asturiano: "Hay futuro"

Eva Fernández tiene 37 años, ha trabajado en Madrid, Londres y Valencia, pero quería regresar a su pueblo, a El Franco, en Asturias, y poder abrir su propio negocio: una guardería regentada bajo el método Montessori. Lo ha conseguido, y este martes ha contado su historia en el programa 'El Occidente tiene futuro' que COPE Asturias ha emitido desde el Complejo Cultural 'As Quintas' de La Caridad.

"Estamos arrancando con buen pie; llevamos un mes y está teniendo muy buena acogida tanto por las mañanas como por las tardes", asegura. Y eso que los comienzos no fueron fáciles.

"Cuando me decidí a crear la guardería, tuve suerte porque justo en ese momento, estaba en plazo la subvención con la que pude abrirla. Además, me ayudaron a todas las gestiones y reformé un pajar de aperos de toda la vida de El Franco junto a mi marido, que es aparejador", explica.

Eva Fernández (i) junto a la periodista de COPE Yolanda Montero, en el programa especial 'El Occidente tiene futuro'.COPE Asturias









Así comenzó este proyecto, un espacio Montessori, "que enfoca la educación de manera individual hacia el alumno". Eva decidió especializarse en este método tras una experiencia de varios años en la escuela tradicional.

Este método, "algo nuevo en la zona", le permitió ver futuro en su localidad natal: "Me di cuenta de que había futuro, pero en su momento me marché, como muchos otros, además de porque quería aprender cosas diferentes y tener experiencias nuevas, porque no veía futuro".