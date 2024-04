Arranca la campaña de la Renta: estas son las deducciones que puedes aplicar en Asturias

La campaña de la Renta 2023 ha comenzado este lunes y a más de quinientos cuarenta mil contribuyentes asturianos les toca rendir cuentas con Hacienda. La campaña llega con los tipos mínimos entre los más altos de España y sin adaptar el IRPF a la inflación. El Principado ha descartado deflactarlo.

La vía fiscal asturiana, como le gusta llamarla al presidente Barbón, contempla 22 bonificaciones. Pero bonificaciones que no llegan a todos, como destacaba en COPE el Decano del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández.

"Son deducciones bastante selectivas" explica, ya que van dirigidas a un cierto tipo de contribuyentes, mientras "en otras comunidades, afecta a un mayor número, porque reducen las tarifas, con lo cual el número de contribuyentes beneficiados es mayor"

Las bonificaciones se concentran en los concejos considerados en riesgo de despoblación y con unos límites de renta. También hay varias ayudas a la natalidad. El Gobierno de Asturias cifra en más de 50 millones el ahorro tributario. Estas son las principales deducciones:

Ampliación de la consideración de familia numerosa para quienes tengan dos hijos, lo que supone que este tipo de núcleos familiares podrán aplicar una deducción de 1.000 euros.

Incremento de la deducción por el cuidado de hijos de hasta 25 años de edad, que pasa de 300 a 600 euros para el segundo hijo y los siguientes. Estos dos beneficios, conjuntamente aplicados, suponen que una familia con dos hijos podrá deducir hasta 1.900 euros.

Atracción del talento: Otra de las novedades de esta campaña es la ampliación y mejora de la deducción destinada a atraer talento, que beneficia a contribuyentes que trasladen su domicilio fiscal al Principado de Asturias por motivos laborales y que se amplía a cualquier profesión o actividad con un importe de 1.000 euros. Además, se mantiene los 2.000 euros que ya existen actualmente para profesiones altamente cualificadas en I+D+i. Este beneficio fiscal se aplica en el año del traslado y en los tres siguientes.

Para facilitar el acceso a una vivienda digna, fijar población en el medio rural y favorecer la emancipación, la vía fiscal asturiana presenta una importante mejora en la deducción por inversión en vivienda habitual situada en concejos en riesgo de despoblación o que tenga la consideración de protegida. Hasta la fecha, la rebaja se aplicaba exclusivamente por los gastos originados en el año de la compra. La nueva redacción propuesta permitirá a los contribuyentes aplicarse el beneficio fiscal en todos aquellos ejercicios en que incurran en gastos derivados de la adquisición o rehabilitación y no sólo en aquel en el que se adquirió el inmueble.

Beneficios para el medio rural: En los 55 concejos que están este año catalogados como en riesgo de despoblación se mantiene la serie de beneficios específicos que se llevan aplicando en los últimos años en estos territorios. Entre ellos, figuran las deducciones de nacimiento o adopción a partir del segundo hijo, aquellas para gastos en centros de 0 a 3 años, por rehabilitación, adquisición o arrendamiento de vivienda, por alta de trabajadores autónomos o por gastos en transporte.

Viviendas para jóvenes: Destaca la mejora la deducción por arrendamiento de vivienda habitual para jóvenes de hasta 35 años. El porcentaje pasa del 10 al 20% y el límite de 500 a 1.000 euros.

: Destaca la mejora la deducción por arrendamiento de vivienda habitual para jóvenes de hasta 35 años. El porcentaje pasa del 10 al 20% y el límite de 500 a 1.000 euros. Pacientes de ELA: La vía fiscal asturiana también busca atender las especiales necesidades de apoyo y cuidados que precisan las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deriva en una gran dependencia. La medida introducida en este sentido supone que las ayudas que reciben del Principado quienes están diagnosticados de esta patología estén exentas de impuestos.

Mapa de concejos en riesgo de despoblación en AsturiasGobierno del Principado de Asturias

Recomendaciones del Colegio de Economistas

A la hora de hacer la declaración de la Renta, el Decano del Colegio de Economistas pone especial hincapié en que revisar el borrador que facilita la Agencia Tributaria, ya que puedecontener datos erróneos o bien, no contemplar determinadas rentas. En principio, laomisión de rentas no recogidas en el borrador no exime al contribuyente deresponsabilidad.

Por eso, anima a poner especial atención en:

• Individualización de rentas de capital, ganancias y pérdidas patrimoniales, o imputación de rentas inmobiliarias.

• Modificaciones en las circunstancias personales y familiares del contribuyente tales como un divorcio, nacimientos o convivencia con ascendientes.

• Aportaciones a Colegios profesionales o cuotas sindicales

• Deducciones por adquisición y alquiler de vivienda habitual, obras de mejora de la eficiencia energética de vivienda, donativos y adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga.

• Especial atención deben tener los trabajadores autónomos que en este 2024independientemente de la actividad que hayan tenido durante el pasado año,están obligados a hacer la Declaración de la Renta, independientemente de losingresos o los días de cotización. Además, se ha ampliado el límite de ingresoscon los que se puede tener dos pagadores a 15.000 euros.

“Es muy importante realizar la declaración de la renta con tranquilidad; comprobar queestén bien todos los datos y valorar la posibilidad de consultar con profesionales para tener en cuenta todos los beneficios y exenciones. Hay una creencia generalizada de que toda la información llega bien, pero no tiene por qué ser así”, asegura Abel Fernández.