Esta es la oferta del Principado para desconvocar la huelga en las ITV: "No es lo que pedimos"

El Gobierno asturiano ha trasladado este viernes a los sindicatos de ITVASA, la sociedad pública que gestiona las inspecciones de vehículos en el Principado, una oferta que adelanta a mayo la implantación de las 35 horas semanales e incluye un plus de 107 euros mensuales, vinculado a objetivos de rendimiento, para intentar la desconvocatoria de la huelga que iniciaron en noviembre y que ha obligado a suspender 32.000 citas. La propuesta también incluye reasignación de categorías laborales y que los sindicatos puedan participar en las bases de contratación de personal.

En vilo hasta la noche

Inmaculada RivasOviedo 14 feb 2024 - 12:38

La propuesta realizada por el Ejecutivo, que llegó a advertir de la posibilidad de cambiar el modelo público de gestión de las ITV que solo se mantiene en Asturias y Andalucía, será sometido esta noche a la consideración de la asamblea de trabajadores de la empresa, a la que están convocados a partir de las 23:00 horas los 250 operarios que integran su plantilla.

Estación de la ITV en Siero (Asturias).COPE Asturias





Insuficiente, para los sindicatos

La principal discrepancia está en la cuantía del plus de compromiso ofrecido a los trabajadores. La oferta inicial era de 75 euros frente a los 180 que piden los sindicatos. ITVASA ha subido el plus hasta los 107 euros pero sigue siendo insuficiente, según ha explicado en COPE el presidente del Comité de Empresa, Marcos Llorente, porque "no se parece a lo que pedimos".

Estación de la ITV en Pruvia (Asturias).EFE/ J.L.Cereijido





Se trata de un complemento retributivo vinculado a la mejora del absentismo tomando como referencia el dato mensual del sector. Si el nivel se mantiene igual o por debajo de 2,5 veces esa media, se aplicará un complemento mensual de 107 euros. En caso de que se iguale o se rebaje la media, se aplicaría el 125% de dicho complemento y, si se sitúa entre 2,5 y 3 veces la media, el 50% del mismo, que no se aplicará en caso de que se supere el triple de la media no se aplicará el complemento, informa EFE.

Atasco descomunal

El paro, iniciado el pasado mes de noviembre, ha provocado notables retrasos en la realización de las inspecciones obligatorias a las que tienen que someterse los vehículos para circular. La lista de espera en alguna de las diez estaciones de ITVASA alcanza ya los siete meses y están dando citas para septiembre después de haber suspendido 32.000 revisiones.

