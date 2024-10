España se prepara para un paso atrás de Arcelor en Asturias: ya busca alternativas

El futuro se complica para la siderurgia en Asturias y en España. ArcelorMittal no acaba de confirmar la inversión clave de su plan de descarbonización que pasa por ejecutar una planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) en Gijón para sustituir a los hornos altos de Veriña. El gigante siderúrgico se lo piensa pese a tener garantizada una ayuda pública de 450 millones de euros. La multinacional no lo ve claro por los altos precios de la energía y porque el hidrógeno verde que alimentaría la nueva instalación aún no es una tecnología madura. La indecisión de Arcelor ha encendido todas las alarmas y “nos ha puesto los pelos de punta”, ha expresado el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, que ha pedido explicaciones al Gobierno de Asturias después de que el Ministro de Industria, Jordi Hereu, afirmase el pasado 13 de septiembre que el proyecto lo podía liderar Arcelor “o quien sea”. ¿Eso qué quiere decir? La respuesta la ha ofrecido la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, que ha reconocido abiertamente en el parlamento asturiano que el Ministerio de Industria ya está trabajando en posibles alternativas y, si Arcelor no ejecuta la planta DRI, lo hará “otro operador cualificado”.

se buscan alternativas

“La siderurgia es de interés estratégico y su futuro no debería depender de forma exclusiva de una multincional”, ha remarcado Roqueñí al ser preguntada por Pumares. La consejera asegura que las negociaciones con Arcelor siguen abiertas porque la “primera opción” es que confirme el proyecto, pero “ya se trabaja en soluciones alternativas" por si Arcelor da un paso atrás.

Gobierno del Principado Nieves Roqueñí

ALARMAS ENCENDIDAS

La posibilidad de que ArcelorMittal no ejecute la planta DRI ha encendido todas las alarmas y "nos pone los pelos de punta", ha remarcado Pumares que se queja de la falta de determinación que están mostrando tanto el Gobierno de España como el del Principado de Asturias. "Es gravísimo que reste importancia a la situación de Arcelor por las enormes consecuencias que tendrá para la economía y el empleo", ha expresado.

Pumares también ha recordado como otra gran industria, la antigua Alcoa, acabó cerrando sus instalaciones en Asturias después de que Pedro Sánchez dijera en marzo de 2019 que ya estaba garantizado su futuro. La posibilidad de la deslocalización o de una merma de actividad de la siderúrgica supondría un fuerte revés para la industria asturiana por el peso que tiene, aporta el 20 por ciento al PIB del Principado y da trabajo a 5.000 trabajadores de forma directa.