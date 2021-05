El empresario astur - mexicano, Antonio Suárez, encarga dos atuneros más a Astilleros Armón

Astilleros Armón va a construir dos atuneros más para el empresario astur- mejicano Antonio Suárez. Con estos barcos serían cinco los que el empresario habría encargado ya el astillero gijonés, además de haber participado en las construcción de otros seis más. El primero de los barcos se va a empezar a construir en julio, empleará a 200 personas durante dos años y tendrá una inversión de 25 millones de dolares. Es un barco de 80 metros de eslora, con capacidad para 1.200 toneladas de carga y bajo en emisiones de CO2. El compromiso de Antonio Suarez con Asturias es patente. Unaffirma que se escenificaba en la sede de Presidencia del Principado con el consejero delegado de Armón, Laudelino Alperi, y en presencia del presidente asturiano, Adrián Barbón.





El propio empresarios comentaba que esperamos que la construcción de estos barcos desemboquen en más para seguir colaborando con mi tierra natal, además he dicho en su momento, que si hago otro bardo lo hago en Asturias, y he cumplido mi palabra, y si hago dos los haré en Asturias, y si hago diez, también , aunque no se si me dará tiempo, pero tengo a mi hija única y a mis nietos para que continúen el camino.





Antonio Suárez expresaba además sus mejores deseos para que Asturias salga de la crisis porque está plagada de gente honesta y valiente, por eso no hay más que ver lo que hicieron los emigrantes, y por ello quise apoyar el Museo de la Inmigración, una gesta que hay que conservar.





También ha pedido unidad a las generaciones más jóvenes para salir adelante todos juntos, porque es la mejor manera, sino va a costar un poco más seguir avanzando, aunque todas las crisis se superan, todos pasamos por ellas, pero si hay unión se superan juntos y de la mano, sino será má difícil.