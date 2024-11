Ni la dureza de la profesión ni la falta de trabajo: esta es la causa que frena la incorporación al sector pesquero

La pesca es uno de los sectores más arraigados en Asturias. El paso de los años ha ido cambiando las condiciones, pero siempre ha sido una actividad tradicional que ha forjado muchos de los pueblos costeros que hay repartidos por todo el Principado. En la actualidad sigue siendo un motor económico en Asturias, aunque la sensación es que cada vez es más difícil que el sector siga siendo pujante. El problema no está directamente en la falta de relevo. La edad media está entre los 35 y los 40 años. El problema está en la falta de atractivo para la gente joven. Y eso que hay trabajo y que ya no es un sector tan duro como lo era antaño. El principal inconveniente es la burocracia y las constantes trabas que llegan en forma de normativas europeas.

Esta semana, un centenar de escolares de Luanco han pasado por la Cofradía para conocer desde dentro un trabajo que es vital en una villa como la capital de Gozón. Una iniciativa que parte de 'Pesca España', una agrupación de productores de todo el territorio nacional para fomentar el sector. Con el objetivo de enganchar a los chavales y de que vean oportunidades en esta actividad. Porque las hay, hay trabajo. El problema no está tanto en la dureza de las condiciones, que está claro que no son fáciles. Está más en los múltiples requisitos y en las múltiples trabas que arrojan incertidumbre hacia el futuro. La lucha de los pescadores ha pasado de ser contra el agua y contra las mareas a ser contra la burocracia y contra las instituciones.



Una embarcación de pesca en el Cantábrico

"Las dudas llegan por el mañana"

Y eso merma, como explica Abraham Mazuelas, patrón mayor de la Cofradía de Luanco: “Las dudas llegan por el día de mañana, por cómo va a estar esto. Cómo lo van a gestionar. No por la pesca. Que si molinos, restricciones, zonas de veda... Los primeros que tenemos que cuidar el pescado somos nosotros. Tiene que haber restricciones. Lo vemos, que cuidándolo pescado va a haber. Pero no puede venir todo desde Europa de los que están allí sentados. Llegas a cansarte de un oficio que es vocacional desde crío”.

Mazuelas no oculta que es un trabajo complicado, pero insiste en que eso no es lo que pone más trabas. Y que al menos en su caso compensa: “Claro que es duro. Y hay días que está malo y no puedes salir y ese día no tienes jornal. Salir todavía de noche, ver el amanecer en la mar, dedicarte a lo que te gusta... Si volviese a nacer, volvería a ser pescador. Pero se hace más duro esa fatiga de tanta norma”.

EFE Luarca, uno de los pueblos marineros de Asturias

edad media en el sector

Los datos a nivel nacional demuestran que el 27% de los trabajadores del sector tiene más de 40 años. Y es que según Antonio Blanco, de 'Pesca España', hace falta más apoyo para fomentar la entrada al sector: “En zonas costeras se está dando la espalda a este sector que ha sido y es motor económico en estas zonas. Y vertebrador de territorio. De ahí que sea tan importante promocionar este trabajo y este sector”.