En el Día del Síndrome de Down hablamos con Yara: "extracapacitada"

El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, lo que se traduce en un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos físicos que le dan un aspecto reconocible.

Desde 2012, cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, por decisión de la ONU, con el objetivo de "generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones" de las personas que lo tienen.

A nivel mundial, la incidencia estimada del síndrome de Down se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos. En Asturias no hay censo oficial, pero la asociación que agrupa a sus familias atiende a 180. Este 21 de marzo nos hemos acercado a conocer la historia de uno de ellos, de Yara:





Yara tiene 26 años, nació en Gijón, trabaja desde los 18 y, desde hace dos, su puesto está en las oficinas del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, en Oviedo.

"Las tareas más importantes que yo hago son la colección de las recetas electrónicas del SESPA, preparar los envío y hacer los sobres para mandar documentación a las farmacias", nos explica, añadiendo que también "hago la mezcla de recetas, el registro de entrada de las cajas para apuntarlas..."





Yara no para y, por eso, no es de extrañar que sus compañeros hayan colgado junto a su mesa de trabajo un cartel que la define como "extracapacitada". Su jefe directo, Diego, está encantado con ella e incluso asegura que el ambiente de trabajo ha mejorado desde que Yara está en las oficinas.

"Yara, es una fenómena, estamos muy contentos con ella, es una gran trabajadora, aparte de muy buena persona, es un lujo tenerla con nosotros", asegura, resaltando que, aunque el ambiente de trabajo ya era bueno, "desde que llegó ella estamos todos como más contentos, más felices, encantados".

Además de trabajar, Yara tiene un programa en Internet, un podcast, ha viajado por medio mundo y no hay nada que la detenga. Cuando le pedimos un mensaje para el Día del Síndrome de Down, lo tiene claro: "Somos personas normales, somos personas, aunque tengamos síndrome de Down", recalcando que "no nos gustan que nos discriminen" y reclamando que "nos traten como personas que somos capaces de hacer muchas cosas."