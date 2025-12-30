La gripe retrocede en Catalunya tras superar el pico epidémico

Una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech contra el COVID-19, en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

La incidencia estimada de la gripe en Catalunya ha registrado un descenso durante la 52 semana epidemiológica del año, del 22 al 28 de diciembre, "tras haber superado el pico epidémico", situándose por encima del nivel moderado de transmisión, con 236 casos por cada 100.000 habitantes.

La semana anterior, la cifra era de 543 casos por cada 100.000 habitantes, situándose por encima del nivel alto de transmisión, según datos del Sistema d'Información per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic).

El subtipo de gripe predominante es el A(H3N2) variante K (76%) por encima del A(H1N1pdm09) (15,8%), según los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana 50.

Profesional del CAP de Les Corts vacunando a una paciente de más de 80 años

CONJUNTO DE LAS IRA

La incidencia del conjunto de las infecciones agudas respiratorias (IRA) es de 615 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 49.938 casos de IRA, situándose por debajo del nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra la gripe como el más predominante (38,4% de las muestras), seguido del rinovirus (16,6%) y del VRS (7,9%), mientras en la población pediátrica, la positividad de los multitests muestran la gripe A como más circulante (41,4%), seguido de VRS (12,7%).

COVID Y VRS

El VRS registra un descenso esta semana, situándose por encima del nivel basal, con una incidencia estimada de 49 casos por 100.000 habitantes.

Profesional vacunando a una paciente

El Sars-Cov2 se mantiene estable a niveles bajos de transmisión y en la semana 50 predomina la circulación del subtipo del XFG (89%).

Los ingresos en camas convencionales han registrado también un descenso esta semana, siendo el 75% de los ingresos por gripe en mayores de 60 años, y el 62% de los de VRS en menores de 4 años.

VACUNACIÓN

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 67% para mayores de 80 años y del 54% para personas entre 70 y 79 años, mientras frente al Covid-19 es del 55% en mayores de 80 y del 39% en personas de entre 70 y 79 años.

Entre los niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura frente a la gripe es del 41%, y frente al VRS, la cobertura acumulada es del 94,2% (para los nacidos entre abril y septiembre) y del 87,4% (entre octubre y mayo), lo que representa una cobertura total del 92,4%.