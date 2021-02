Un hombre ha sido detenido, a primera hora de la tarde, en el barrio de Nuevo Gijón después de que persiguiese a varios agentes de la policía local, en actitud amenazante, portando un hacha en la mano.

La Policía Local de Gijón ha reducido y detenido esta mañana a un hombre que atacó a dos agentes con un hacha y un cuchillo en la calle Trueba.

El suceso se produjo a las 12.30 horas, cuando una patrulla se había desplazado al lugar para acompañar a la comisión judicial con motivo de un lanzamiento. El agresor, J.L.F.S. de 65 años, salió de la vivienda de forma violenta y agresiva, golpeando con el hacha a uno de los agentes y propinándole una puñalada a otro aunque, en ambos casos, el chaleco evitó que resultaran heridos de gravedad.

Una vez en la vía pública, tras realizar varias advertencias e intentar reducirlo con el spray reglamentario, los agentes tuvieron que hacer uso de sus armas reglamentarias en defensa propia, ocasionando cuatro heridas de bala al varón. Previamente, ya habían realizado varios disparos intimidatorios al aire que no resultaron efectivos.

El herido tuvo que ser atendido allí mismo por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital de Cabueñes. Los hechos han sido comunicados al Cuerpo Nacional de Policía, quienes se ocuparán de la investigación de los mismos.

