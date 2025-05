Destruyen 13.000 juguetes almacenados en una nave de un polígono en Asturias por ser "potencialmente peligrosos" para los niños

Asturias - Publicado el 30 may 2025, 16:15 - Actualizado 30 may 2025, 16:16

La Inspección de Consumo del Principado se ha incautado de 12.884 juguetes, que estaban almacenados en una nave del polígono de Silvota, al comprobarse que carecían de la obligatoria etiqueta CE, por lo que incumplían la normativa europea. Posteriormente, ha procedido a su destrucción en un centro autorizado.

La actuación no es nueva; ya que la Dirección General de Consumo, dirigida por Faustino Zapico, ya había intervenido en diversos establecimientos durante los meses de febrero, marzo y abril. Sin embargo, esta operación ha sido la más importante: "La destrucción de casi 13.000 juguetes en una sola operación es muy significativa, especialmente si la comparamos con los datos de años anteriores: unos 5.000 artículos destruidos en 2024 y 15.000 en todo 2023", ha señalado Zapico.

Pixabay Peluches con la etiqueta CE

Después de varias pequeñas inspecciones en tiendas minoristas, las investigaciones condujeron hasta un almacén mayorista del polígono de Silvota, identificado como proveedor de los productos. Finalmente, en la inspección realizada el pasado 22 de mayo, se localizaron casi 13.000 juguetes sin identificación del responsable del producto ni facturas de compra.

Zapico destaca la importancia de estas actuaciones como herramienta clave para garantizar la seguridad de los productos en el mercado. Además, ha subrayado la necesidad de evitar la entrada de productos potencialmente peligrosos para la infancia.

Recomendaciones para comprar un juguete

El Gobierno de Asturias, a través de la Dirección General de Consumo, recuerda que cualquier juguete debe incluir obligatoriamente en su etiquetado, en castellano, la siguiente información:

Marcado CE, que garantiza el cumplimiento de la normativa europea.

Nombre y dirección del fabricante o responsable en la Unión Europea, así como su marca comercial registrada.

Número de lote, serie o modelo, o cualquier otro elemento que permita su identificación.

Instrucciones de uso y advertencias de seguridad, incluyendo la edad recomendada.

Si un juguete no incluye toda esta información, se recomienda no adquirirlo, ya que "podría no ser seguro", según el Principado.