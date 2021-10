Derrick Rossi dice que "quizá nunca sepamos donde se originó el coronavirus"

El biólogo canadiense cofundador de Moderna, Derrick Rossi, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Ténica junto a Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Ugur Sahin, Özlem Türeci y Sarah Gilbert, ha señalado que "a día de hoy no se conoce a ciencia cierta el origen del coronavirus, y probablemente nunca sepamos donde se han originado los contagios". "Tengo mi propia opinión de lo que sucedió allí y supongo que todos aquí tienen la suya; yo me voy a callar la mía porque este no es el lugar para hablar de ese asunto", ha indicado.

Rossi, ha incidido en la importancia de que todo el mundo se vacune porque "sino vamos a convivir con este virus durante años, incluso décadas o siglos". En relación a la obligatoriedad de la vacuna, aquí el biólogo ha señalado que él tiene posiciones mezcladas, incluso contradictorias. Señala que "no hay que pensar en uno mismo, sino en el resto de personas y en sus seres queridos, a la vez que ha declarado que le cuesta pensar que se obligue a la gente a ponerse la vacuna porque tienen derecho a no hacerlo.

Sobre el futuro, el científico dice que la mayoría de los epidemiólogos consideran que el COVID-19 se convierta en algo endémico y que los humanos convivan con el virus, como lo hacen con la gripe. Cada infección, que se produce fácilmente, es una oportunidad para que surja una variante. Solamente hace falta una pequeña mutación.

También reconoce que la protección que otorgan las vacunas disminuye con el paso de los meses, sobre todo en las personas mayores, que son las más vulnerables y los primeros que se vacunaron. "La recomendación sería empezar a dar ya la tercera dosis a las personas de mayor edad", ha comentado.

En cuanto al problema de algunos países en los que los ciudadanos no pueden tener acceso a la vacuna, Rossi ha dicho que el verdadero problema no está en el coste del fármaco, sino en el "cuello de botella" que hay en la fabricación y la distribución. "Tenemos que conseguir lo antes posible llegar a todos los ciudadanos", ha apuntado, añadiendo que los países ricos ya están donando dosis a los pobres.

En cualquier caso, Rossi ha puesto en valor el futuro de la tecnología ARN mensajero (ARNm) que incorporan las actuales vacunas y ha dicho que en el futuro podrá aprovecharse en otros elementos terapéuticos de tal manera que la medicina será más eficaz.