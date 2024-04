La delegada del Gobierno pide “comprensión” para con los retrasos de Transportes en Asturias

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha pedido este lunes “comprensión” para con los retrasos del Ministerio de Transportes en Asturias, mientras insiste en que tiene "absoluta credibilidad" y defiende su compromiso con las infraestructuras asturianas.

Losa resta importancia al aplazamiento de la entrada en servicio de los nuevos trenes “Avril”, porque son "sólo unos meses, no años". Asegura que la obra de la A-8 en Serín no está parada porque "se trabaja en los despachos "y defiende la paralización de la licitación del vial de Jove, en Gijón, porque su ejecución suponía, asegura, “un grave riesgo”.

"Pese a todo el ruido, y creo que las pruebas están ahí, el compromiso del Ministerio de Transportes con las infraestructuras en Asturias es incuestionable", asegura la delegada, que ha intentado salir al paso de los escándalos y críticas recibidas en las últimas semanas, incluso desde el propio gobierno asturiano.

Serín

Según Losa, las obras de reparación de la calzada de la autopista A-8 en Serín no están paradas, aunque hace semanas que los obreros no trabajen en ellas. "La obra se está haciendo", asegura, porque "el trabajo no es solamente el que hacen las personas que están allí al pie de obra", sino que "también hay una obra de oficina y esa obra está haciéndose". Esa obra de oficina sería el modificado necesario para completar la obra.

"A lo mejor lo más fácil hubiera sido extender una capa de asfalto y nos olvidamos durante 3 o 4 años y tapamos el problema", apunta la delegada, frente a lo que defiende la "valentía" del gobierno de decir "no, no quiero una chapuza más y esta obra se hace como hay que hacerla".

Jove

Sobre la decisión de paralizar la licitación del nuevo vial de Jove, en Gijón, Delia Losa recuerda que "era un proyecto que tiene 20 años, que las circunstancias, los conocimientos técnicos mejoran, las circunstancias incluso de la propia ciudad cambian". En la larga, larguísima, tramitación del proyecto se detectó, que "tal como estaba, no se podía realizar porque suponía un grave riesgo su ejecución", asegura.

Al igual que en Serín, Losa cree que la actuación del Ministerio fue la más valiente, porque "podíamos saber callado la boca y decir, bueno, tira para adelante. Y cuando veamos que hay unas casas que se agrietan, pues la paramos y tenemos una obra parada años".

Trenes Avril

Sobre el retraso en la puesta en servicio de los nuevos trenes Avril, Losa reconoce que se crearon "expectativas" con el anuncio de que estarían funcionando en el primer trimestre del año, pero achaca el aplazamiento al fabricante y resta importancia a lo ocurrido. "Estamos hablando de dos o tres meses, no estamos hablando de años", asegura, confiando en que "entre este mes de abril y mayo ya estará todo normalizado".

Cuando se le recuerda que hasta el Gobierno del Principado pone en cuestión la credibilidad del Ministerio, la delegada asegura que "el Gobierno de España, y este Ministerio en particular, para mí tienen total y absoluta credibilidad".