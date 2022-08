El PP culpa a la "nefasta gestión" del Principado de la sobrepoblación de jabalíes en Asturias

El portavoz de Agroganadería del Grupo Parlamentario Popular, Javier Brea, exige al consejero de Medio Rural que “empiece a gestionar de una vez los cotos de caza” para controlar la sobrepoblación de jabalíes en Asturias.

Los populares culpan al Principado de haber contribuido a la sobrepoblación de jabalíes que existe actualmente en Asturias (según datos de la propia Consejería más de 48.000 ejemplares), por su “nefasta gestión” de los cotos.

“Como siempre, el PSOE primero crea el problema por falta de gestión en los cotos y luego pone un plan -en alusión al Plan anunciado por la consejería de Medio Rural -; lo que tiene que hacer este Gobierno es gestionar los cotos como es debido”, reclama Brea.

La sobrepoblación de jabalíes se trata ya de un “problema insostenible” ante los “daños” que genera para agricultores y ganaderos, asegura el diputado del PP; que se ha reunido recientemente con agricultores en Villaviciosa, donde los jabalíes están causando estragos en las cosechas de maíz de la zona, según explican los propios agricultores.

Y es que en Tuero (Oles) hay cotos de caza sin asignar por parte del Principado desde hace dos años y por tanto en ellos no se puede cazar. Un hecho al que se suma la alta tasa de reproducción de los jabalíes

Unos 25 cotos donde no se puede cazar desde hace dos años

“Los cotos de caza se adjudican cada diez años por lo que se sabe perfectamente cuando procede su renovación, sin embargo, el Gobierno de Barbón no solo no ha llegado a tiempo, sino que encima dos años después sigue sin haber adjudicado muchos cotos”, censura Brea; que denuncia la “ineptitud” en la gestión de los cotos por parte del Ejecutivo autonómico. En total, a día de hoy, hay en Asturias unos 25 cotos donde no se puede cazar desde hace dos años.

El hecho de que un coto no esté adjudicado conlleva que las indemnizaciones por daños causados por fauna salvaje, en este caso los jabalíes, corran a cargo de la Administración regional y por tanto del bolsillo de todos los asturianos, en lugar de a cargo de la sociedad de cazadores. Y, para colmo, el Gobierno regional paga “tarde y muy poco”, denuncia el diputado popular.

Ganaderos y agricultores, que atraviesan una situación extremadamente crítica, están asumiendo pérdidas económicas “inasumibles”, explican desde el PP, y ven en riesgo la continuidad de su actividad.

“Tengamos en cuenta que mientras la Administración va a indemnizar al agricultor con 100 euros por tonelada, este tendrá que pagar 170 euros por esa misma tonelada si tiene que reponerla; además, tardará más de un año para cobrar la indemnización”, explica el diputado popular.

“El campo asturiano está perdiendo mucho dinero y oportunidades por culpa de la ineptitud y la falta de consideración de este Gobierno”, concluye Javier Brea.