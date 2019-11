CSIF sobre el aumento del gasto de personal en 2020: ¿De dónde salen 100 millones de euros más?

El Gobierno de Asturias ha anunciado que la partida para personal deberá crecer en 100 millones más de euros en 2020 "para cumplir los acuerdos políticos" de la Junta General del Principado. Hay sindicatos de la Función Pública que opinan que es "demasiado dinero" y no le salen las cuentas que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, están trasladando a los grupos parlamentarios con los que negocian apoyos para poder aprobar las cuentas regionales de 2020.

El presidente de CSIF en Asturias, Sergio Fernández-Peña, ha pedido al Gobierno del Principado que detalle el incremento de 100 millones de euros porque, según sus cálculos, "bastan 20 ó 30" para cumplir los compromisos pendientes.

En declaraciones a COPE, Fernández-Peña asegura que la subida salarial, la carrera profesional, la convocatoria de plazas o la reducción de la jornada laboral a 35 euros semanales "no suponen un incremento tan alto, como mucho, 30 millones de euros pero no 100". Entonces, ¿de dónde salen los otros 70 millones de euros?. El dirigente de CSIF teme que se intenten colar otros gastos como dinero para los funcionarios. "Hay aumento de consejerías, aumento de puestos de libres designación, hay aumento de cargos políticos y de asignaciones al parlamento asturiano y todo suma en el mismo capítulo pero no a los empleados públicos", reflexiona Fernández-Peña.

El Gobierno de Asturias sigue sin aclarar el destino concreto de los 100 millones de euros que se va a incrementar en 2020 el gasto de personal en el Principado. La portavoz del ejecutivo, Melania Álvarez, insiste en que "servirán para financiar los compromisos pendientes" y " responden a acuerdos que se tomaron por el Gobierno de España y del parlamento asturiano por la mayoría de los grupos".