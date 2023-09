El Coronel afirma que el Regimiento Príncipe es "merecedor" de la Medalla de Oro de Asturias

El coronel jefe del Regimiento "Príncipe" nº3, Pedro Luis Gutiérrez, ha afirmado este jueves que el batallón que dirige con base en el acuartelamiento de Cabo Noval (Siero) es "muy merecedor" de recibir la Medalla de Oro de Asturias por su trayectoria y compromiso con la sociedad asturiana en los últimos 135 últimos años de presencia en la región.



No obstante, el coronelha rehusado analizar las razones por las que el PSOE e IU no han atendido la petición realizada por el Grupo Parlamentario Popularde distinguir en 2024 al regimiento asturiano, con 500 años de historia en España, con la Medalla de Oro de la región.



"El regimiento principal ha mostrado siempre su permanente compromiso con la sociedad asturiana, allí donde se le ha demandado su apoyo. Creo muy merecedor de este reconocimiento. Los motivos por los que no se le concede, pues bueno, no es un tema que a mí me incumba", ha recalcado.



Autoridades civiles y militares han asistido al tributo que se celebra cada año en la calle Cabo Noval en honor al soldado que hace 114 años entregó su vida durante la Guerra de Marruecos para salvar a sus compañeros. En el homenaje han participado la Banda de Guerra y la Escuadra de Gastadores y en la que ese ha colocado una corona de laurel bajo la placa de la vía que lleva su nombre.



Gutiérrez ha presidido los actos de homenaje al "héroe del pueblo asturiano", fallecido en Melilla en 1909, en el 114 aniversario de su muerte, un militar cuya gesta engloba valores como el "coraje, entrega y compromiso",y a los que han asistido la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.



Por otra parte, el coronel ha valorado las cerca de 800 personas que ya se han apuntado a participar el sábado en la Jura de Bandera para el personal civil que se desarrollará en la Plaza de Alfonso II El Casto. EFE