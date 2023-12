El convenio de La Vega, ahora sí, entra en su "fase decisiva"

En las últimas horas ha habido movimientos. Ya lo vaticinaron la vicepresidenta Gimena Llamedo y el alcalde Alfredo Canteli tras su reunión este lunes y este martes en el pleno municipal también ha quedado claro que el proceso ha echado de nuevo a andar en Madrid. El grupo municipal Izquierda Unida había preparado una moción para pedir un frente común que metiera presión al gobierno central, una proposición que ha retirado. La presencia de Izquierda Unida en la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo ha transmitido al grupo municipal que es "un momento decisivo".

Los procesos electorales, y sobre todo la formación de gobierno en Madrid, hicieron que el proceso se fuera dilatando. Lo complejo de la operación ya es sabido. Son tres administraciones a ponerse de acuerdo, y pese a que lo están, cada administración lleva sus tiempos. Y esos tiempos, estancados entre Ministerios desde hace meses, se están acelerando en las últimas horas.

Se desprende de las palabras de Gaspar Llamazares en el pleno municipal después de retirar esa moción para apremiar al gobierno central: "Parece que las dudas se han despejado casi en las últimas horas y que estamos en otra fase". Llamazares, dentro del optimismo, se ha aventurado incluso a ponerle fecha al convenio: "En la fase decisiva en la que probablemente podremos abordar la aprobación inicial a lo largo incluso de 2023".

Ya el alcalde Alfredo Canteli había constatado que el proyecto echaba de nuevo a andar tras reunirse con la vicepresidenta del Principado y hoy en el propio pleno municipal lo ha confirmado también Nacho Cuesta: "Ya a finales de la semana pasada y en el día de ayer se produjeron unas conversaciones entre las tres administraciones que permiten intuir que el proceso se va a acelerar. Pero no podemos tener a día de hoy una fecha cierta".

Alcaldes de barrio

Otro de los temas que ha dejado el pleno municipal ha sido la argumentación del alcalde a la figura de los nuevos 34 alcaldes de barrio con los que cuenta la ciudad. Canteli ha querido salir al paso a las críticas de la oposición: "Son personas a las que no se les pide signo político. A la gente que llama para colaborar no se le pregunta si es del PSOE, de Izquierda Unida o del PP. Es gente que en sus zonas son un poco líderes". Y niega que esta medida vaya en contra de los distritos o de las asociaciones vecinales: "Esto no aparta ni descarta ni a las asociaciones ni a los distritos. Tienen que trabajar conjuntamente todos".

El pleno también ha dado luz verde, con votos a favor del PP a las ordenanzas de tributos, precios públicos y prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario para 2024.