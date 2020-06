El confinamiento a debate: Barbón lo defiende, Vox recuerda que no ha evitado las muertes en las residencias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que, si en los próximos días se produjese un rebrote "incontrolable" de coronavirus que supusiera un peligro para los ciudadanos, no tendría ninguna duda de "parar en seco" y pedir que Asturias se mantenga en la fase dos, a pesar de haber solicitado ya el paso a la tercera.

Barbón respondía así en el pleno de la Junta General ante una pregunta del diputado de Vox, Ignacio Blanco, sobre si iba asumir la responsabilidad de que Asturias sea la comunidad de norte de España que más tarde se incorpore a la "normalidad".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha precisado que Asturias ha pedido al Gobierno central el cambio a la fase 3 de la desescalada después de "meditar mucho" tras la aparición de dos brotes en geriátricos de Oviedo y Gijón, que "parecen que están controlados".

Barbón, que ha mostrado su preocupación por el "relajo" que percibe entre los ciudadanos que "dan por vencido el coronavirus", ha señalado que desde el inicio de la pandemia ha tomado "medidas drásticas con la vista puesta en que el objetivo es salvar vidas".

"No es incompatible luchar por la vida de las personas y la economía", ha puesto de manifiesto antes de asegurar que el "mayor daño" para la actividad económica sería "dar pasos atrás dentro de un tiempo".

Por su parte, el diputado de Vox ha acusado al presidente de que no tenía la pretensión de reclamar al Ministerio de Sanidad el pase de Asturias a la Fase 3 y que lo hizo por su "obediencia debida a Madrid". "Pretende lo fácil para usted y que los asturianos se encierren en casa", ha señalado, para indicar que el confinamiento "severo" es una muestra "del fracaso en la gestión". En ese sentido, Blanco recuerda que el confinamiento no ha impedido que las residencias de ancianos, donde incluso el encierro es más severo, concentren el mayor número de muertes por coronavirus. El verdadero "cortafuegos" del virus es, según el portavoz de Vox, es centrar la acción en las residencias y en frenar el contagio entre sanitarios, no en poner "multas" a los ciudadanos.

"No siga repitiendo a los asturianos lo peligroso que es el coronavirus, ya lo saben, la responsabilidad de solucionarlo es su problema, sancionarlos porque vayan a la playas no lo va a solucionar, intente que no se lo recuerde como el presidente de la marcha atrás", ha sentenciado Blanco.

Por otro lado, ante una pregunta de Foro sobre la situación en las residencias de mayores, Barbón ha defendido que en la región se están cumpliendo los protocolos sanitarios y ha señalado que si hay cambios en los mismos es "porque se actualizan según la respuesta científica" ante un "virus que sigue siendo un gran desconocido".

Además, ha insistido en que los datos del informe MoMo de mortalidad coincide con los datos de fallecimientos ofrecidos por el Principado, "mientras que en otras comunidades autónomas hay miles de fallecidos de diferencia".

En ese sentido, en relación con la diferencias de datos entre autonomías y el Ministerio, Barbón ha indicado que son las propias comunidades las que envían los datos a Sanidad y que cuando en Asturias han detectado errores, se lo han comunicado al Ministerio y este ha procedido a corregirlos.