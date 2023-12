Con la Variante de Pajares no basta: "Es necesario que se haga lo que no se hizo en 20 años"

La variante de Pajares lleva abierta poco más de dos semanas y ya han vuelto los problemas para viajar en tren entre Asturias y Madrid.

Este lunes un fallo en la catenaria obligaba a parar el ALVIA que había salido de Gijón a primera hora de la mañana y, también, el que había partido de la capital de España. El tren que había partido de Asturias estuvo detenido durante más de una hora cerca de León hasta que la avería pudo ser reparada.

Es la segunda incidencia grave en apenas 24 horas, ya que este domingo los retrasos rondaron las dos horas por un problema con el enganche de los dos convoys dispuestos para el trayecto. Cinco horas y media para llegar de Madrid a Oviedo, como antes de la Variante.

Rubén Menes regresaba a Gijón tras pasar el fin de semana en la capital de España y fue uno de los afectados. Estuvieron más de hora y media esperando salir de Madrid sin que nadie les informara de lo que ocurría.

"Estuvimos hora y media y lo que nos comentaba el personal de cafetería es que no había pasado el interventor y no tenían información y, por extension, nosotros menos", explicaba Rubén en COPE Asturias, asegurando que "las puertas estaban bloqueadas, no podíamos salir a preguntar ni nada".

La situación, con cientos de pasajeros atascados en los dos convoys dispuestos uno tras de otro, provocó reacciones de todo tipo. "Ha habido cierta indignación por la falta de información", asegura Rubén, aunque "otras personas se lo tomaron con cierto humor porque no quedaba otro remedio". También había "personas pues tenían que acudir a algún evento y, bueno, reclamaban la puntualidad de que hace gala Renfe".

Al final el tren pudo salir, pero siguió acumulando retrasos con las paradas durante el trayecto hasta sumar esas dos horas sobre el tiempo previsto. Pese a este incidente, Rubén es un firme defensor del tren en el que piensa seguir viajando, aunque cree que aún queda mucho por hacer para que esta línea funcione.

"Yo soy un defensor del tren, me gusta. Además, es uno de los mejores transportes que tenemos", recalca, convencido de que "esto cuando se ajuste va a merecer la pena. Lo que ocurre que, ahora mismo, ha sido todo muy precipitado y creo que no están suficientemente preparados".

"Hacer lo que no se hizo en 20 años"

A las quejas de los pasajeros se suman las de los trabajadores de RENFE que hace tiempo que vienen denunciado el deplorable estado de muchas de las infraestructuras ferroviarias. Con poner en servicio la Variante de Pajares, no basta, como destaca Francisco Barros, presidente en funciones del comité de empresa de RENFE en Asturias.

"Necesitamos que se haga lo que no se hizo en 20 años", asegura, "renovar vías, renovar catenaria, eliminar pasos que son cuellos de botella para los trenes..."

Barros recuerda que, aunque la mejora de la vía desde Lena a Oviedo está previsto que comience el año que viene, hay otras muchas obras aún sin fecha, como la renovación entre Oviedo y Gijón. Aunque la mejora que considera crucial, la "gran obra" pendiente, es el bypass de Villabona. "La eliminación de ese nudo que hay ahí es fundamental", explica, recalcando que es "fundamental para todo, porque por ahí salen todas las mercancías ferroviarias de Asturias, todas pasan por Villabona".

Barros tampoco olvida el tramo entre León y La Robla, aún sin convertir a ancho internacional, y todos los problemas que acumula la red de cercanías de Asturias, tanto de ancho métrico como de ancho ibérico, tanto de FEVE como de RENFE, que "está para reformar, para renovar y, en muchos casos, casi para modernizar con nuevos trazados".

Y eso sin mencionar la falta de medios humanos y materiales. Sigue habiendo un déficit de maquinistas y, en cuanto a trenes "aún no ha llegado ningún material nuevo, estamos esperando por él".