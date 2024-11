¿Cómo puedo saber si mi móvil recibe las alertas de Protección Civil?

El aviso de Protección Civil sonará en los móviles de Asturias "en los próximos meses". Afortunadamente, se tratará de un simulacro que ha anunciado el Gobierno del Principado para saber si, con una alerta temprana a través de los móviles, los protocolos diseñados funcionan ante una emergencia.

Por eso, es importante saber si nuestro teléfono móvil recibe o no estos avisos del sistema ES-Alert de Protección Civil. El sistema, activado por los centros de coordinación de emergencias de cada comunidad autónoma, no llega a todos los dispositivos. La propia página web de Protección Civil informa de que, en los terminales más antiguos (Android 8 o inferior, e iOS 15 o inferior), el texto puede verse distorsionado o, incluso, no llegar.

EFE/ Andreu Esteban Alerta de Protección Civil en Castellón

En el resto de teléfonos, con sistemas operativos más modernos, sí se reciben con normalidad.

¿Hay que activar las alertas?

Dependiendo del teléfono móvil, las alertas aparecen activadas o desactivadas por defecto; pero recibir los avisos de Nivel 1, por "emergencia inminente" no es opcional. De hecho, no se puede desactivar. Las alarmas de Nivel 2 (consejos y prealerta) y Nivel 3 (aviso de ayuda ciudadana) sí se pueden activar y desactivar, aunque, en España, no están en uso.

Gobierno del Principado El presidente de Asturias, Adrián Barbón (centro), en el centro logístico de ayuda de emergencia para las zonas afectadas por la DANA

En cualquier caso, ¿cómo se activan y desactivan las alarmas? Depende del dispositivo. En Android, debes abrir los ajustes del sistema, buscar 'Alertas', pulsar en 'Alertas de emergencia inalámbricas' y 'Permitir'. En iOs, para activar el sistema de alertas, debes ir a 'Ajustes, a 'Notificaciones' y seleccionar 'Pre-Alertas de Protección Civil' en la opción 'ES-Alert'.

El aviso llega a todos los teléfonos móviles, con su característico pitido, que estén conectados a la red, independientemente de que estén en silencio o bloqueados. Sin embargo, los dispositivos que estén apagados, fuera de cobertura o tengan activado el 'Modo Avión', no recibirán la alerta enviada por Protección Civil.