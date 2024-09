Comienzan las Jornadas de Acogida de la Universidad de Oviedo: "Todo el mundo quiere empezar"

Con el nuevo curso a la vuelta de la esquina, la Universidad de Oviedo ha puesto en marcha sus Jornadas de Acogida a los nuevos estudiantes. El primer turno ha sido para los alumnos que llegan a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Un total de 250 nuevas caras repartidas entre Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Odontología.

En el 'Aula A' del edificio, los jóvenes universitarios se han encontrado con el decano, José Antonio Vega, quien se ha encargado de explicarle los detalles de la etapa que ahora comienzan. Tras la charla, Vega ha dejado un mensaje para los estudiantes en el micrófono de COPE: "Un consejo triple: Que estudien; que sean respetuosos con los compañeros, los profesores y los pacientes que tengan a lo largo de la vida; y que no se olviden de vivir, porque no volverán a tener 18 años".

Muchos de los recién llegados son asturianos, aunque otra buena parte procede de distintos puntos de España. Es el caso de Agatha, de Elche, quien, a sus 18 años, ha llegado a Oviedo porque "quería cambiar de aires, lejos de casa, para poder vivir la experiencia de estudiar fuera". Ahora vive en una residencia universitaria. Una alternativa por la que optan muchos de los estudiantes que desembarcan en el Principado.

Oviedo, un buen destino

"En León no hay Medicina, y siempre me ha gustado mucho Oviedo. Me parecía un buen sitio para estudiar". Así explica Aurora el por qué de su llegada a la capital asturiana para comenzar los estudios. No es la única. Son muchos los que llegan de fuera y confiesan haber tenido entre ceja y ceja la Universidad de Oviedo desde hace mucho tiempo.