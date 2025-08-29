Comienza la Novena a Covadonga en un año jubilar que llena más todavía el Real Sitio: “Está viviendo mucha gente a ganar el Jubileo” dice al Abad

El mes de agosto toca a su fin y los primeros días del mes de septiembre siempre son especialmente intensos en Covadonga. El 8 de septiembre, la Basílica acoge la tradicional Misa del Día de Asturias, que viene precedida de la Novena a Nuestra Señora de Covadonga que arranca este sábado. Y que dejará una sucesión de misas que este año girarán en torno a la esperanza, bajo el lema: 'María, Reina de la Esperanza'. La misa del día 8 será retransmitida por Trece TV para toda España. Una celebración a la que por segundo año consecutivo, no irá el presidente del Principado.

El Abad de Covadonga, David Cueto, junto al Arzobispo de Oviedo durante una celebración

Sobre esa ausencia se ha pronunciado el Abad de Covadonga en una entrevista en COPE Asturias: “Es una lástima. Es la fiesta de Asturias, no solamente de la Iglesia. Siendo una fiesta de la Iglesia, Asturias se ve involucrada. Asturias, como el resto de España y de Europa, no se puede entender sin sus raíces cristianas. Es una lástima, pero cada uno toma sus decisiones”.

balance año jubilar

Los que no dejan de ir a Covadonga son los miles de fieles que cada año acuden a visitar a la Santina y a visitar la Basílica. Más todavía en este 2025, año jubilar en el Real Sitio. Eso hace que si ya de por sí son muchos los que se acercan, las peregrinaciones y excursiones se hayan multiplicado en los últimos meses: “Es verdad que Covadonga siempre tiene mucha gente, pero este año sí que es verdad que hemos notado muchos grupos que vienen expresamente a ganar el Jubileo. Asisten a misa, hacen la confesión, visitan a la Virgen... Hacen lo que la Iglesia pide para poder ganar el Jubileo. Está siendo un año muy rico en ese sentido”.

El Abad de Covadonga, David Cueto, frente a la Basílica

lema: 'maría, reina de la esperanza'

El lema de la Novena este año es 'María, Reina de la Esperanza', haciendo alusión a este concepto tan importante en la época actual, en la que los conflictos a escala mundial están presentes. El Abad cita a la Virgen de Fátima para hablar de la esperanza: “Hay una frase de la Virgen de Fátima, que a mí siempre me ha ayudado mucho. Ella anunciaba que al final su inmaculado corazón triunfará. Es decir, que al final siempre va a estar la victoria del bien sobre el mal. Y eso para nosotros es un grandísimo motivo de esperanza. Aunque haya sufrimiento y desconcierto, sabemos que la victoria está ahí y tenemos que esperarla”.