El Circuito de Golf COPE Asturias cierra su cuarta edición y se consolida como referente del panorama regional: "Hay que repetir"

El broche de oro para un año de mucho crecimiento. Así se podría definir la gran final del IV Circuito de Golf COPE Asturias celebrada el pasado fin de semana. Un evento en el corazón de las Rías Baixas gallegas. Segundo año consecutivo en el que la final traspasa las fronteras del Principado para la final. Tras las cuatro pruebas de la temporada -celebradas en las instalaciones de Castiello, La Barganiza, Las Caldas y Ribadesella- en tierras asturianas, el Campo de Golf de Meis ha acogido el esperado cierre.

En la final han participado los ganadores de las distintas pruebas, que durante los últimos meses se habían ganado un hueco en la prueba definitiva, con hotel, torneo y gran fiesta final sufragados por la organización. Además de esos ganadores, han sido muchos los amigos que no han querido perderse el fin de semana. Entre ellos, el mítico futbolista Donato Gama da Silva, que se impuso en la categoría de Invitados.

COPE Asturias Donato recoge su premio de la mano de Daniel Otero, director de COPE Asturias y Galicia

los grandes ganadores

El IV Circuito de Golf COPE Asturias tiene cuatro nombres propios. Los de los ganadores de la final: en categoría Scratch, Juan Vigón Fuente; en categoría Damas, Mónica González-Cobos; en Segunda categoría, José Luis González Ampudia; y en Primera categoría, Omar Peláez Rodríguez. Todos ellos han dejado su huella en la historia del circuito, además de llevarse los jugosos premios que estaban en juego.

Más allá de ganar, todos han disfrutado de un fin de semana de lo más especial en las Rías Baixas. "Ha sido muy divertido y, además, hemos conocido a mucha gente. La compañía ha sido muy buena. Así que habrá que repetir. Ya lo tengo anotado en el calendario", ha explicado en COPE Mónica González-Cobos.

COPE Asturias Entrega de premios a los ganadores

gran final y gran fiesta

El fin de semana no solo ha estado marcado por el golf. Y es que también ha habido tiempo para el disfrute en torno a la gastronomía y la música. Una gran final, conlleva una gran fiesta. En esta ocasión, en las Bodega 'Condes de Albarei'. Allí han disfrutado jugadores, patrocinadores y amigos. Comida, regalos, sorteos y, además, la música del grupo 'Bitter y Kas' y sus famosos vinilos.

00:00 Volumen Cerrar COPE Asturias Bitter y Kas, en la gran fiesta de la final

estrechando lazos

"Este evento de COPE sirve para estrechar más los lazos que existen entre la comunidad gallega y la asturiana", ha destacado José Antonio Celis, director general de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Oviedo. Una visión compartida por el jefe provincial de Turismo en la Xunta de Galicia, Felipe Ferrero: "Espero que disfrutéis de la hospitalidad de todos los gallegos. Os esperamos".