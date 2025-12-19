Central Lechera Asturiana recibe el Premio NAOS 2024 por su pionero mapa del microbioma español que relaciona la dieta y la microbiota

La Reina Letizia ha entregado a Central Lechera Asturiana el Premio NAOS 2024 en la categoría de Iniciativa Empresarial durante un acto celebrado en Madrid. Este galardón, concedido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y convocado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), reconoce el compromiso de la empresa con la salud a través de la investigación.

Un estudio pionero de la microbiota

La iniciativa premiada ha sido el desarrollo del primer y único estudio del Mapa del Microbioma Español Sano, un proyecto liderado por la compañía en colaboración con la Cátedra Central Lechera Asturiana – Universidad Complutense de Madrid y Darwin Bioprospecting Excellence. La investigación, que ha contado con la participación de más de 500 personas y ha generado más de 70 millones de datos, ha sido publicada en la prestigiosa revista Scientific Reports, del grupo Nature.

Este trabajo proporciona información fundamental sobre la relación entre la dieta y la microbiota intestinal, sentando las bases para el desarrollo de la Medicina y la Nutrición de precisión. Gracias a ello, se abre la puerta a personalizar tratamientos y recomendaciones nutricionales en función del perfil del microbioma de cada individuo.

Este premio pone en valor nuestra labor pionera en la investigación del microbioma en España" Marta Hernández Directora de Calidad y Nutrición del Grupo Central Lechera Asturiana

Reconocimiento al fomento de la salud

Los galardones se enmarcan en la XVIII edición de los Premios Estrategia NAOS, cuyo objetivo es reconocer las mejores iniciativas que fomentan una alimentación saludable, la práctica regular de actividad física y la prevención de la obesidad. Estas acciones contribuyen a una sociedad más sana y están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Marta Hernández, Directora de Calidad y Nutrición del Grupo Central Lechera Asturiana, ha expresado su gratitud: "Este premio pone en valor nuestra labor pionera en la investigación del microbioma en España y refuerza nuestro compromiso, como industria alimentaria, con la salud de la sociedad. Es un honor recibir por cuarta vez este reconocimiento por parte de AESAN dentro del marco de la Estrategia NAOS".

EFE / J.L. Cereijido Factoría de Central Lechera Asturiana en Granda (Siero)

Con este nuevo reconocimiento, Central Lechera Asturiana reafirma su papel como un agente clave en la promoción de la salud y el bienestar de la población. La compañía consolida su posición a través de la innovación científica y su compromiso con una alimentación saludable.